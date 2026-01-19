[책 한 모금]내일에 대한 호기심이 오늘을 의미 있게 살게 한다

시한부 선고를 받은 철학자 주루이가 생의 끝자락에서 열흘간의 인터뷰를 통해 삶과 죽음의 본질을 성찰한 철학 에세이다. 그는 "죽음에 대한 불필요한 두려움을 없애고 더 잘 살기 위해" 이 책을 썼다고 말한다. 생명의 길이가 아닌 삶의 '가치'에 주목하며, 유한성을 인식할 때 비로소 인간은 더 충만한 삶에 도달할 수 있다고 강조한다. 소크라테스부터 슈뢰딩거, 칼 세이건에 이르기까지 철학·과학·문학·예술을 넘나드는 사유를 통해, 인간은 작고 평범한 존재이면서도 동시에 위대한 의미를 지닐 수 있음을 설득력 있게 풀어낸다. 특히 '평범함'이야말로 가장 진실한 행복이라는 메시지는 책 전반을 관통한다. 죽음을 이야기하지만, 결국 독자에게 더 단단하고 성실한 삶을 권하는 책이다. 삶의 방향을 잃은 이들에게 조용하지만 깊은 울림을 전한다.
철학자의 마지막 수업 | 주루이 지음 | 하진이 옮김 | 니들북 | 272쪽 | 1만8000원
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
