[책 한 모금]내일에 대한 호기심이 오늘을 의미 있게 살게 한다

시한부 선고를 받은 철학자 주루이가 생의 끝자락에서 열흘간의 인터뷰를 통해 삶과 죽음의 본질을 성찰한 철학 에세이다. 그는 "죽음에 대한 불필요한 두려움을 없애고 더 잘 살기 위해" 이 책을 썼다고 말한다. 생명의 길이가 아닌 삶의 '가치'에 주목하며, 유한성을 인식할 때 비로소 인간은 더 충만한 삶에 도달할 수 있다고 강조한다. 소크라테스부터 슈뢰딩거, 칼 세이건에 이르기까지 철학·과학·문학·예술을 넘나드는 사유를 통해, 인간은 작고 평범한 존재이면서도 동시에 위대한 의미를 지닐 수 있음을 설득력 있게 풀어낸다. 특히 '평범함'이야말로 가장 진실한 행복이라는 메시지는 책 전반을 관통한다. 죽음을 이야기하지만, 결국 독자에게 더 단단하고 성실한 삶을 권하는 책이다. 삶의 방향을 잃은 이들에게 조용하지만 깊은 울림을 전한다.

그러나 삶의 진실은, 우리가 살아 있는 대부분의 시간을 죽음으로부터가 아니라 죽음에 대한 두려움으로부터 도망치고 있다는 것이다. - p.29

죽음을 두려워하는 것만으로는 인간의 삶에 대한 갈망이 저절로 불러일으켜지지는 않는다. 오히려 죽음에 대한 순수한 두려움만 키울 수 있다. 인생에 용기와 활력을 불어넣으려면 단순히 '사는 것'을 넘어 가치 있는 삶의 이유를 확립해야 한다. 단순히 살기 위한 삶을 멈출 때 우리는 비로소 온전한 내 생명의 주인으로 돌아갈 수 있다. - p.38

평범함이야말로 진짜이고, 행복이고, 또 기쁨이네. 이것은 나의 가장 큰 깨달음이라고 할 수 있어. 물 한 모금, 죽 한 사발조차도 지금의 나에게는 사치라네. - p.113

만일 당신이 몸과 소통하는 법을 터득한다면 도저히 벗어날 수 없을 것 같은 곤경 속에서도 이성적인 사고를 하고 정확한 선택을 할 수 있을 것이다. - p.116

그래, 나는 내 죽음을 기대한다. '거듭남'을 기대하고, 작은 풀들이 내 몸을 양분 삼아 자라는 것을 기대하고, 나의 생명이 다시 시작되는 것을 기대한다. - p.137

우리는 모두 우주 속에 살아가는 생명이며, 또한 우주의 자식들이다. 만일 우주 전체를 무한한 공간으로 본다면, 바로 이 먼지 한 점 때문에 우주는 자기 인식을 하게 되지 않았을까? 바로 이 먼지 한 점 속 사람들의 자각, 그들의 의식, 그리고 '진리'를 탐구하려는 집착 때문에 우주 전체가 살아 숨쉬기 시작하면서 하나의 생명체가 된 것이다. - p.183

인간의 존재 하나하나에는 우주의 기적이 담겨 있다. 이는 은유가 아니라 사실 그대로의 표현이다. 인간의 의식 하나하나는 우주를 반짝이게 한다. 이는 시적인 언어가 아니라 객관적인 묘사이다.- p.186

어떤 일이 가치가 있는지는 개인이 추구하는 것, 열정, 포부에 따라 다르다고 생각하네. 사람들 모두가 과학자나 철학자 혹은 기타 학문을 연구하는 사람이 될 필요는 없다네. 나는 직업에는 귀천이 없다고 생각해. 모든 직업에는 한계가 있어. 자네도 대학원 진학의 한계성을 정확히 알아야 하네. 그 한계 속에서 자네의 재능을 충분히 발휘하고, 또 자네의 열정을 온전히 쏟아붓기를 진심으로 원하는지 자기 자신을 되돌아봐야 하네. 이것이 바로 자네가 고민해야 할 진짜 문제라네.- p.190

우리는 죽음을 겪지 않는다. 왜냐하면 죽음은 '우리'의 것이 아니기 때문이다.- p.207

사실 우리는 자기의 죽음이 드넓은 우주에 미치는 영향이 매우 작고 보잘것없으며, 심지어 수면 위에 작은 물보라조차 되지 못한다는 사실을 잘 알고 있다. 나 역시 마찬가지다. 내가 죽어도 설령 가장 친한 친구 혹은 가족일지라도 다음 날이면 정상적인 생활을 할 것이며, 그 누구도 나의 죽음에 깊이 매몰되지 않을 거라는 사실을. 나도 그들이 응당 그래야 한다고 생각한다. 만일 당신이 나의 친구라면, 내가 죽더라도 당신이 계속해서 즐겁게 살아가기를 바란다.- p.208

작더라도 크다는 것을 잊어서는 안 된다. 또한 큰 것의 의미를 이해한다면 작은 것의 의미를 무시해서는 안 된다. 왜냐하면 우리는 모두 평범한 사람이고, 저마다 가지는 평범한 감정 역시 하나같이 고귀하고, 소중히 여기며 보살필 가치가 있기 때문이다.- p.210

사랑한다는 건 우리가 생각하는 것보다 대단히 의미 있는 일이네. 그러므로 사랑을 피하지 말고 온몸으로 껴안고 그 안으로 깊이 들어가길 바라네. 그다음에는 자네의 사랑을 다른 사람에게 전파하는 걸세.- p.218

그저 내게 남은 생명의 시간이 한 달이 채 안 될 거라는 것이지. 하지만 정확하게 언제가 될지는 우리 누구도 알 수 없네. 만일 내일이 어떤 하루가 될지 미리 안다면 아마도 내일은 그 의미를 잃고 따분해질걸세. 그래서 모른다는 것이 꼭 나쁜 일이 아닌 거야. 미지의 것은 우리에게 두려움이 아닌 호기심을 갖게 해주거든. - p.228

나는 모두가 자기만의 세상을 찾을 수 있기를 바라네. 당신의 선량함, 지혜, 그리고 강인한 인내심은 그 세상을 찬란하게 빛내줄 테니까. 바로 당신 덕분에. - p.243

철학자의 마지막 수업 | 주루이 지음 | 하진이 옮김 | 니들북 | 272쪽 | 1만8000원





