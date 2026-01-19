본문 바로가기
수원시 '수원새빛돌봄'통해 5200여명에 돌봄서비스

이영규기자

입력2026.01.19 08:44

경기 수원시가 지난해 '수원새빛돌봄(누구나)' 사업을 통해 5193명에게 돌봄서비스를 제공했다.


수원새빛돌봄(누구나)은 마을공동체가 중심이 돼 돌봄이 필요한 이웃을 발굴하고, 생활밀착형 돌봄서비스를 제공하는 '수원형 통합돌봄사업'이다. 누구나 돌봄서비스를 이용할 수 있도록, 지난해부터 소득 기준, 연령 제한을 완화했다.

예산은 28억4800만원이 집행됐으며 새빛돌봄서비스 신청자는 2024년보다 142%, 서비스 이용 건수는 353% 증가했다.


수원새빛돌봄(누구나)은 일상생활 지원부터 건강·정서 돌봄까지 아우르는▲생활돌봄 ▲동행돌봄 ▲주거안전 ▲식사지원 ▲일시보호 ▲재활돌봄 ▲심리상담 ▲방문의료 등 8대 기본형 서비스와 시민 수요를 반영한 '주민제안형 서비스', '시민참여형 서비스'가 있다.


수원시가 지난해 수원새빛돌봄(누구나) 사업을 통해 총 5200여명에게 돌봄서비스 등을 지원했다. 수원시 제공

수원시가 지난해 수원새빛돌봄(누구나) 사업을 통해 총 5200여명에게 돌봄서비스 등을 지원했다. 수원시 제공

8대 기본형 서비스는 5004명에게 서비스 12만30건을 제공했다. 주민제안형 사업인 '초등 저학년 등하교 동행돌봄 서비스'는 19명에게 478건의 서비스를 제공했다. 시민참여형 사업인 '임신부 돌봄공동체 조성·가사지원 서비스'는 임신부 170명에게 서비스를 제공했다.

수원시는 수원새빛돌봄(누구나) 성과를 인정받아 2025년 기초지방정부 우수정책 경진대회에서 '우수상', 경기도 누구나돌봄 시군 평가 '대상', 사회보장제도 신설·변경 사전협의 우수사례에서 '최우수'으로 선정됐다.


수원시 관계자는 "수원새빛돌봄(누구나) 사업은 도움이 필요하지만 돌봄서비스 제도 밖에 있던 시민들도 누구나 돌봄을 받을 수 있도록 설계한 정책"이라며 "시민들이 일상에 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄체계를 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
