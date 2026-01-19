함양군, 신속한 재해복구 위해 관계 공무원 대책 회의 열어

우기 전 복구사업 마무리

재해 예방·주민 불편 해소



경남 함양군은 양상호 부군수 주재로 관계 공무원이 참석한 가운데 지난해 7월 호우 재해복구사업의 신속한 추진을 위한 대책 회의를 개최했다.

지난 15일 열린 회의에서 양 부군수는 호우 피해 시설별 복구 추진 현황과 향후 계획을 점검하고, 주민 안전 확보와 2차 피해 예방을 위한 종합 대책을 논의했다.

함양군 재해복구사업 대책회의 진행 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

특히 주민 생활과 밀접한 도로·하천 등 기반 시설 복구 사업에 대해서는 철저한 공정관리를 통해 금년도 우기 이전까지 모든 사업을 완료할 수 있도록 구체적인 추진 방안을 집중적으로 점검했다.

한편, 7월 호우 재해복구사업은 총 134건으로, 이 가운데 함양군이 123건을 추진하고 있다. 현재까지 47건은 준공을 완료했으며, 공사 중이거나 착공 예정인 76건은 오는 6월까지 준공을 목표로 추진 중이다. 이 외 11건은 경상남도, 국유림관리 사무소, 한국농어촌공사에서 각각 사업을 진행하고 있다.

양상호 부군수는 "이번 대책 회의를 통해 재해복구사업을 신속하게 추진해 금년도 장마철에 재 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"면서 "관계 부서 간 긴밀한 협력을 통해 재해복구사업을 최우선 과제로 추진해 달라"라고 당부했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>