KB자산운용 KB액티브배당 펀드, 배당 투자 대표주자로 '우뚝'

박형수기자

입력2026.01.19 08:38

최근 배당소득 분리과세 도입 등 제도적 환경 개선에 따라 배당 투자에 대한 투자자들의 관심이 커지고 있다. 기존 주도주 중심의 시장 흐름에서 벗어나 안정적인 현금흐름과 주주환원 정책을 갖춘 배당주로 수급이 이동할 가능성이 커지면서다.


KB자산운용은 'KB액티브배당 펀드'가 탁월한 성과를 앞세워 배당 투자 대표 상품으로 주목받고 있다고 19일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 16일 기준 KB액티브배당 펀드의 최근 1년 수익률은 109.22%에 달한다. 같은 기간 벤치마크(BM)인 코스피 지수 수익률 92.15%를 웃도는 수치다. 국내 주식형 액티브 배당펀드 60종 중 1위에 해당한다.


중장기 성과 역시 우수해 최근 3년 수익률이 132%를 웃돌고 있다. 2010년 8월 설정 이후 연평균 수익률은 약 28%로, 같은 기간 시장 평균 수익률 약 11% 대비 두 배 이상 좋다.


KB액티브배당 펀드는 고배당 핵심 우량주를 중심으로 선별 투자하는 전략을 통해 시장 변화의 수혜를 직접적으로 누릴 수 있는 상품이다. 단순히 배당수익률이나 배당성향이 높은 기업에 한정하지 않고 실적 성장에 기반해 배당이 지속해서 확대될 수 있는 기업을 중심으로 투자한다.

시장 트렌드에 맞게 반도체, 자동차, 조선 등 국내 증시를 주도하는 산업의 핵심 종목을 선별적으로 담는다. 이를 통해 배당과 자본차익을 동시에 추구하는 방식이다.


범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "배당 투자에 대한 제도·환경적 여건이 개선되는 가운데 'KB액티브배당 펀드'는 검증된 성과로 상품 경쟁력을 입증하고 있다"며 "앞으로도 배당과 자본차익을 동시에 추구하는 액티브 전략을 통해 투자자에게 차별화된 투자 대안을 제공할 것"이라고 말했다.



KB자산운용 KB액티브배당 펀드, 배당 투자 대표주자로 '우뚝'
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
