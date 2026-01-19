PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 ETF, 1월 분배금 주당 212원

한화자산운용은 'PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합' 상장지수펀드(ETF)가 1월 분배금으로 주당 212원을 지급한다고 19일 밝혔다.

분배율은 분배락 전일(13일) 종가 기준 월 2.11%, 연 환산 25.33%다. 코스콤 ETF CHECK에 따르면, 이는 1월 '월 중 배당'을 지급한 국내 상장 ETF 중 분배율 1위다.

PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합은 커버드콜 전략을 활용해 매월 19일 분배금을 지급하는 '월 중 배당' ETF다. 테슬라 주간 콜옵션을 50% 비중으로 고정 매도해 수취한 프리미엄을 분배 재원으로 한다.

ETF는 테슬라에 30%, 국고채 3년물에 70%에 투자한다. 국고채가 테슬라의 높은 변동성을 일정 수준 방어하는 효과가 있으며, 퇴직연금 규정 상 '안전자산'으로 분류되어 연금저축, 퇴직연금(DC/IRP), ISA(개인종합자산관리계좌)에서 100% 투자할 수 있다.

해외 투자 ETF지만 앞서 언급한 절세 계좌에서 분배금에 대한 과세이연 효과를 온전히 누릴 수 있다는 점을 주목할 만하다. 일반적으로 세금을 원천징수 당하는 미국 주식 배당금과 달리 '콜옵션 매도 프리미엄'은 원천징수 대상이 아니다.

변동성이 큰 테슬라 특성상 옵션 프리미엄이 미국 빅테크 M7 및 나스닥 지수 옵션 대비 상대적으로 높다. 한화자산운용 백테스팅 결과, 테슬라 주가 상승 시 주간 수익률이 3%를 초과할 확률은 약 74%에 달한다. 옵션 가격이 상대적으로 높은 ATM(At The Money) 옵션을 활용하고 매도 비중을 50%로 낮춰, 높은 수준의 프리미엄을 수취하되 테슬라 주가 상승 흐름에도 최대한 참여할 수 있도록 설계됐다.

테슬라는 인공지능(AI) 및 로보틱스 산업의 가파른 성장세에 힘입어 기업 가치를 재평가받고 있다. 최근 개최된 세계 최대 정보기술(IT)·가전 박람회 'CES 2026'에서는 테슬라가 주도권을 쥐고 있는 영역인 '소프트웨어 중심 차량(SDV)'과 '자율주행 기술' 고도화가 핵심 화두로 떠올랐다. 그간 테슬라가 쌓아온 방대한 데이터와 기술력은 해당 분야에서 테슬라의 독주체제를 더욱 공고히 할 것이라는 분석이다. 또한 테슬라 휴머노이드 로봇과 FSD(완전 자율 주행)의 상용화가 가시화됨에 따라 향후 주가 상승 모멘텀 역시 여전히 유효할 것으로 전망된다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "테슬라는 높은 주가 변동성을 보이는 종목이지만, 커버드콜 전략을 활용 시 이러한 변동성은 오히려 높은 옵션 프리미엄을 수취할 수 있는 훌륭한 분배 재원이 된다"라고 설명했다.

이어 "테슬라의 성장성을 누리면서도 채권 혼합을 통해 변동성을 줄이고, 매월 예측 가능한 수준의 분배금을 지급받을 수 있도록 안정적으로 상품을 운용해 나갈 것"이라고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



