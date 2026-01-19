강원관광재단, 외국인 맞춤 관광으로 글로벌 관광수도 도약

대중교통 기반 관광 편의·서비스 고도화

공정관광 확산으로 2년 연속 국비 확보

강원관광재단(대표이사 최성현)은 문화체육관광부와 한국관광공사에서 주관하는 '지역 주도형 관광 서비스 경쟁력 강화 사업'의 2차 년도 지속 지원 지역으로 최종 선정되어 국비 약 8000만원을 확보했다고 19일 밝혔다. 이번 선정으로 재단은 강원 관광 서비스 수준을 한 단계 높이는 데 더욱 박차를 가할 수 있게 됐다.

지역 주도형 관광 서비스 경쟁력 강화’ 사업. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

'지역 주도형 관광서비스 경쟁력 강화사업'은 지역이 스스로 관광 서비스 문제를 발굴하고 개선하여 품질과 경쟁력을 높이는 사업으로, 재단은 지난해 강릉시를 찾은 도보 여행객들의 가장 큰 불편 사항이었던 교통 접근성을 개선하는 데 집중했다. 실시간 대중교통 정보 제공 온라인 플랫폼을 운영하고 2030세대 맞춤형 지역 콘텐츠 탐색 동선 설계와 테마관광 지도를 제공한 결과, 관광객 체류시간과 동선이 확장되고 지역 내 소비를 촉진하는 성과를 거두며 사업의 실효성을 인정받았다.

올해 강릉시는 세계 마스터즈 탁구 선수권 대회와 ITS(지능형 교통 체계) 세계총회 등 대규모 국제 행사를 앞두고 있어 외국인 관광객 방문이 예년보다 20% 이상 증가할 것으로 기대되고 있다.

이에 따라 재단은 지난해 구축한 내국인 기반 교통 정보 플랫폼을 외국인 관광객 특화 서비스로 고도화할 계획이다. 이를 위해 다국어 서비스 기능을 탑재하고 K-푸드 체험, 문화유산 탐방 등 외국인 맞춤형 지역 콘텐츠 탐색 지도를 제공하여 외국인 관광객이 편리하게 강릉을 여행할 수 있는 환경을 만들 계획이다.

강릉 보도 여행 가이드. 강원관광재단 제공 원본보기 아이콘

아울러 재단은 2차 년도 사업을 통해 강릉 DMO(관광추진 조직)와 협력하여 바가지요금 근절 캠페인을 공동 전개하고, 지역 관광업소(숙박, 음식점, 기념품점 등)와 공정가격 실천 약정을 체결하여 관광객과 지역 주민 모두 사업의 실질적인 성과를 체감할 수 있도록 지속 가능한 지역 관광 생태계를 구축해 나간다는 방침이다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 2차 년도 사업 고도화를 통해 도내 방문 외국인 관광객의 언어와 교통의 이중 장벽 해소를 지원하고 공정관광 캠페인 등 관광객 수용 태세를 강화하여 대규모 국제 행사의 성공 개최에 기여할 것"이라며 "2026년을 질적·양적으로 모두 성장하는 강원 방문의 해로 운영하여 강원자치도가 국내를 넘어 글로벌 관광 수도로 도약할 수 있는 원년으로 삼겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>