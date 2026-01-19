시흥시, 정왕동 큰솔공원 공영주차장 20일부터 무료 시범운영

96면 규모…2월 중 유료 전환

경기도 시흥시는 정왕동 지역 주차난 완화를 위해 조성한 큰솔공원 내 공영주차장을 20일부터 시범운영한다고 19일 밝혔다.

시흥시가 정왕동 큰솔공원에 96면 규모로 조성한 공영주차장 전경. 시흥시 제공

이번에 조성한 공영주차장은 공원 주변 다세대·다가구주택 밀집 지역의 주차공간 부족을 해소하기 위한 것이다. 시는 도비 20억원, 특별교부세 2억원 등 총 61억원의 사업비를 들여 2024년 12월부터 주차장 조성에 나섰다.

주차장은 총 96면 규모로, 시범운영 기간 무료 운영을 통해 이용 현황 등을 파악한 뒤 다음 달 중 유료로 전환할 예정이다.

임병택 시흥시장은 "이번 공영주차장 조성으로 주민들의 주차 불편 문제가 일부 해소될 것"이라며 "앞으로도 지역별 주차 수요를 자세히 분석해 지속해서 시민들이 체감할 수 있는 주차 환경 개선을 이뤄나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



