[오늘의신상]'로얄살루트 21년 해리스 리드 에디션 2'…"완성형 오브제 위스키"

패션 디자이너 해리스 리드와의 두 번째 에디션

대담함과 섬세함 공존하는 비스포크 블렌딩

페르노리카 코리아(Pernod Ricard Korea)의 프레스티지 위스키 브랜드 '로얄살루트(Royal Salute)'가 패션 디자이너 해리스 리드와의 두 번째 협업으로, 브랜드의 헤리티지와 동시대 패션 감각이 교차한 결과물인 '로얄살루트 21년 해리스 리드 에디션 2(Royal Salute 21YO Harris Reed Edition Ⅱ)'를 출시한다고 19일 밝혔다.

로얄살루트 패션 컬렉션은 영국 왕실의 헤리티지와 전통적인 위스키 제조 기술을 패션 디자인의 창의성과 결합해 위스키를 하나의 예술적 오브제로 확장하는 프로젝트다. 각 에디션은 패션 디자이너의 독창적인 미학을 로얄살루트의 블렌드와 병 디자인에 반영해 소장 가치가 높은 제품으로 완성된다.

로얄살루트는 젠더의 경계를 허무는 대담한 디자인과 극적인 실루엣으로 국제 패션계의 주목을 받아온 해리스 리드(Harris Reed)와의 두 번째 만남을 통해 지난해 첫 협업에서 입증된 시너지를 올해도 이어갈 계획이다. 이번 에디션에서는 그의 대담한 미학을 바탕으로 한층 정교하고 절제된 디테일을 구현한 것은 물론 협업의 일관성을 이어가기 위해 블렌딩 개발에도 직접 참여해 의미를 더했다.

로얄살루트의 마스터 블렌더 샌디 히슬롭(Sandy Hyslop)은 해리스 리드만의 독창적인 스타일을 블렌딩에 담기 위해 첫 협업의 방향성을 계승하면서도 해리스 리드와의 긴밀한 협업을 통해 정교한 조율을 거쳐 새로운 비스포크 블렌딩을 완성했다. 이번 블렌드는 여성적인 우아함과 남성적인 깊이가 조화를 이루는 해리스 리드 특유의 패션 철학과 다면적인 개성을 풍미로 구현하는 데 초점을 맞췄다.

이를 위해 스트라스클라이드(Strathclyde) 그레인 위스키와 브레이발(Braeval) 몰트로 섬세한 플로럴 캐릭터를 더하고, 롱몬(Longmorn)과 퍼스트 필 셰리 버트 숙성 원액의 비중을 높여 크리미하고 스파이시한 풍미를 한층 강화했다. 그 결과 라즈베리와 크리미 바닐라, 체리 콩포트의 조화로운 노트에 달콤한 토스트 오크와 따뜻한 생강 향신료가 어우러진 섬세하면서도 대담한 표현력을 지닌 블렌딩이 탄생했다.

로얄살루트 21년 해리스 리드 에디션 2는 해리스 리드의 독창적인 시선으로 로얄살루트가 간직한 영국 왕실 헤리티지에 현대적인 감각을 융합해 높은 예술적 완성도를 자랑한다. 왕실 의복의 레이스에서 영감을 받아 왕관을 정교하게 재해석한 병 디자인은 두 가지로 출시된다. 블랙 보틀과 골드 장식의 강렬한 대비는 대담한 조화를 이루며, 힘과 우아함이 공존하는 현대적인 미감을 선명하게 드러낸다.

미겔 파스칼 페르노리카 코리아 마케팅 총괄 전무는 "이번 에디션은 로얄살루트의 헤리티지와 해리스 리드의 동시대적 감각이 가장 정교하게 교차한 결과물"이라며 "위스키 애호가뿐 아니라 패션과 아트를 사랑하는 컬렉터들에게도 강한 영감을 전할 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



