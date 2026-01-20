커피빈, ‘2nd 커피빈카노’ 출시… 매일 즐기는 스페셜티 아메리카노 제안

커피빈코리아(이하 커피빈)가 새로운 원두 경험을 제안하는 시그니처 아메리카노 '커피빈카노'의 두 번째 챕터를 공개했다.

'커피빈카노'는 주기적으로 개발한 원두를 적용해, 색다른 향미를 경험할 수 있는 커피빈만의 아메리카노 시리즈다. 지난해 첫 챕터에 이어 선보이는 이번 두 번째 커피빈카노는, 한층 더 섬세한 향미와 높은 품질을 강조했다.

이번 '2nd 커피빈카노' 원두는 '코케허니 블루밍부케'로, 에티오피아 G1 등급의 고품질 커피만을 섬세하게 조합하여 밝고 산뜻한 향미가 풍부하게 펼쳐지는 100% 스페셜티 블렌드 커피이다. 또한 내추럴 커피의 다채롭고 달콤한 과일 향에, 워시드 커피 특유의 화사한 플로럴 향이 더해져 매일 마셔도 질리지 않는 것이 특징이다.

'2nd커피빈카노'는 '코케허니 블루밍 부케'로 추출해, 꿀을 연상시키는 은은한 단맛을 중심으로 오렌지, 복숭아, 베리류의 상큼한 산미가 조화를 이루며 한 모금마다 터지는 신선하고 풍부한 아로마를 느낄 수 있는 산뜻한 아메리카노다.

함께 출시되는 '2nd 커피빈라떼'는 화사하게 로스팅된 '코케허니 블루밍부케' 원두와 우유가 어우러져 부드럽고 고소한 풍미를 완성했다. 라이트 로스팅 특유의 실키한 질감이 우유와 조화롭게 어우러져, 한층 부드러운 라떼를 경험할 수 있다.

이번 두 번째 커피빈카노 역시 아메리카노와 라떼 외에도 플랫화이트, 카푸치노, 마끼아토네 등 일부 메뉴에 원두 변경이 가능해, 고객의 취향에 맞는 다양한 선택지를 제공한다.

커피빈은 '2nd 커피빈카노' 출시를 기념해 1월 20일부터 26일까지 '커피빈카노 또는 커피빈라떼 구매 시 퍼플스탬프 2배 적립 프로모션'을 진행한다. 해당 프로모션은 매장 주문과 퍼플오더를 통해서 참여할 수 있다.

커피빈 관계자는 "첫 번째로 선보였던 커피빈카노가 많은 사랑으로 예상보다 빠른 조기 품절을 기록했다. 첫 번째 커피빈카노에 보내주신 성원에 힘입어, 더욱 높은 품질과 깊은 향미를 담은 코케허니 블루밍부케 원두인 2nd커피빈카노를 준비했다"며 "은은한 꿀맛과 플로럴한 향을 커피빈카노와 라떼로 경험해 보시길 바란다"고 전했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>