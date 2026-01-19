넥센타이어, KGM '무쏘'에 신차 타이어 공급…픽업트럭 시장 공략

넥센타이어가 KG모빌리티(이하 KGM) 픽업트럭 무쏘에 신차용 타이어를 공급한다고 19일 밝혔다. 이번에 공급하는 '엔프리즈 RH7'와 '로디안 HTX RH5'는 온·오프로드를 오가는 픽업트럭의 주행 특성에 최적화된 제품이다.

픽업트럭 무쏘는 고하중 적재와 험로 주행이라는 조건을 동시에 만족해야 하는 차량이다. 이에 넥센타이어는 최대 700㎏에 이르는 적재 환경을 고려해, 반복적인 하중이 가해지는 상황에서도 주행 안정성과 구조 강성을 유지할 수 있도록 설계된 제품을 공급한다. 다양한 노면 조건에서도 안정적인 주행 성능을 발휘하도록 주행 신뢰도 확보에 중점을 뒀다.

'엔프리즈 RH7'은 18인치와 20인치 사이즈로 공급되며, 상위 트림에 적용되는 대구경 휠 사양에 적합한 제품이다. 직진 방향으로 넓게 배치된 4개의 배수 홈을 통해 빗길 주행 시 우수한 배수 성능과 수막현상 저항 성능을 확보했다. 또한 최적화된 블록 설계를 적용해 주행 안정성을 높이는 동시에 정숙성과 연비 효율을 균형 있게 구현했다.

'로디안 HTX RH5'는 17인치 사이즈로 공급되며, 기본 트림에 적용되는 휠 사양에 적합하다. 적재 주행과 장거리 운행 등 실사용 환경을 고려해 설계된 제품으로, 패턴 최적화를 통해 승차감과 마일리지 성능을 균형 있게 확보했다.

넥센타이어가 신차용 타이어를 공급하는 KGM 픽업 무쏘. 넥센타이어 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 무쏘에 신차용 타이어 공급을 통해 넥센타이어는 대형 스포츠유틸리티차량(SUV)과 픽업트럭 시장에서 입지를 확대해 나갈 것이라는 구상을 밝혔다. 넥센타이어는 KGM 무쏘를 비롯해 기아 타스만, 지프 랭글러와 글래디에이터 등 다양한 픽업트럭과 SUV 차종에 신차용 타이어를 공급하고 있다.

넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 8,130 전일대비 170 등락률 +2.14% 거래량 116,173 전일가 7,960 2026.01.19 09:18 기준 관련기사 넥센타이어, 현대차 中전용 '일렉시오'에 신차용 타이어 공급산재 확대에 경영계 반대…"근골격계질병 작업환경 반영해야"넥센타이어, 전기·내연기관 구분없는 'EV 루트'로 실적 견인 전 종목 시세 보기 close 관계자는 "무쏘는 적재 하중과 다양한 주행 환경을 모두 고려해야 하는 차량으로, 타이어 역할이 중요한 모델"이라며 "차량 특성에 맞춘 신차용 타이어 개발을 통해 픽업트럭과 SUV 등 다목적 차량 분야에서도 완성차 제조사와의 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>