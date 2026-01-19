본문 바로가기
부산교통공사 철도인재기술원, 전기차량운전면허 전원 합격

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.19 09:02

2025년 제2종 전기차량운전면허 취득과정 60명 응시

부산교통공사(사장 이병진)는 2025년 철도인재기술원에서 운영한 '제2종 전기차량운전면허 취득과정' 교육생 전원이 면허 취득에 성공했다고 16일 전했다.


올해 면허 취득과정을 이수하고 시험에 응시한 교육생은 35기와 36기 각 30명씩 총 60명으로, 응시자 전원이 합격하는 성과를 거뒀다. 이는 같은 해 제2종 전기차량운전면허 전체 합격률 74.3%를 크게 웃도는 성적이다.

2025년 제2종 전기차량운전면허 시험에는 총 1492명이 응시해 1108명이 합격했다. 철도인재기술원 교육생들은 전원 합격하며 교육 경쟁력을 입증했다.


철도인재기술원은 2013년 해당 면허 교육과정을 개설한 이후 꾸준한 성과를 이어오고 있다. 교육 첫해에는 59명 중 58명이 합격, 2025년까지 누적 응시자 1071명 가운데 1049명이 면허를 취득해 누적 합격률 97.9%를 기록했다.


공사는 철도 현장 경력이 풍부한 교수진을 중심으로 이론과 실습을 균형 있게 구성하고, 개인별 숙련도 관리와 반복 훈련 중심의 현장형 교육을 운영한 점이 높은 합격률로 이어졌다고 설명했다.

이병진 부산교통공사 사장은 "교육생들이 성실히 교육에 전념할 수 있는 환경과 교수진의 체계적인 지도가 만들어낸 결과"라며 "미래 철도산업을 이끌 전문 인력 양성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

철도인재기술원.

철도인재기술원.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
