본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

한·일 AI 스타트업 뭉친다…"양국 시너지, AX 미래 주도할 것"

김보경기자

입력2026.01.19 08:25

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

생성AI스타트업협회, 도쿄 밋업 데이
자사 기술·서비스 소개하고 상호 교류

생성AI스타트업협회는 20일 일본 도쿄도 도쿄이노베이션베이스(TIB)에서 한일 대표 인공지능(AI) 스타트업 8개사가 참여한 가운데 AI 스타트업 밋업데이를 개최한다고 19일 발표했다.

한·일 AI 스타트업 뭉친다…"양국 시너지, AX 미래 주도할 것"
AD
원본보기 아이콘

중소벤처기업부 후원으로 협회와 중소벤처기업진흥공단 도쿄 사무소, 일본 벤처 투자사 Z 벤처캐피털(ZVC)이 공동 개최하는 이번 행사는 AI 전환(AX) 이슈를 한일 스타트업들이 함께 논의하고 상호 협력을 모색하기 위해 마련됐다.


한국에서는 뤼튼테크놀로지스, 사이오닉AI, 스냅태그, 콕스웨이브, 프렌들리AI, 일본에서는 Dwilar, Findy 등이 참여하며 2017년 미국 설립 후 한국, 일본에 진출한 QueryPie AI도 함께한다. 한일 양국에서 활발히 사업을 펼치고 있는 각 사 발표자들은 자사 기술과 서비스를 상세히 소개하고 특장점을 알릴 계획이다.

특히 민경웅 스냅태그 대표는 오는 22일 한국에서 전세계 최초로 시행되는 AI 기본법에 부응해 AI 서비스의 투명성과 신뢰성을 제고하는 'K-세이프 공개 API' 무료 제공 프로젝트를 이번 행사에서 상세히 소개할 예정이다.


아울러 임정욱 스타트업얼라이언스 공동 대표(전 중기부 창업벤처혁신실장)와 유다 마사키 ZVC 파트너가 AX 이슈와 스타트업의 역할을 심층 분석하는 키노트를 진행한다.


마지막으로 임 대표가 진행을 맡고 주요 발표자들이 참여하는 파이어사이드챗 순서에서는 최신 AX 기술 트렌드와 현장 고충, 협력 방안 등을 폭넓게 다루면서 AX 시너지 창출 방향을 적극적으로 모색한다.

이세영 협회장은 "AI 기술이 AX 분야로 꽃을 피우고 있는 지금이야말로 빠른 속도와 혁신성으로 무장한 스타트업의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "한일 양국 모두 사회 각 분야에서 AX 이슈에 관심이 집중되고 있는 만큼 양국 스타트업의 협력과 시너지가 AX의 미래를 주도해 나갈 것으로 확신한다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 "이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기