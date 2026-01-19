한·일 AI 스타트업 뭉친다…"양국 시너지, AX 미래 주도할 것"

생성AI스타트업협회, 도쿄 밋업 데이

자사 기술·서비스 소개하고 상호 교류

생성AI스타트업협회는 20일 일본 도쿄도 도쿄이노베이션베이스(TIB)에서 한일 대표 인공지능(AI) 스타트업 8개사가 참여한 가운데 AI 스타트업 밋업데이를 개최한다고 19일 발표했다.

중소벤처기업부 후원으로 협회와 중소벤처기업진흥공단 도쿄 사무소, 일본 벤처 투자사 Z 벤처캐피털(ZVC)이 공동 개최하는 이번 행사는 AI 전환(AX) 이슈를 한일 스타트업들이 함께 논의하고 상호 협력을 모색하기 위해 마련됐다.

한국에서는 뤼튼테크놀로지스, 사이오닉AI, 스냅태그, 콕스웨이브, 프렌들리AI, 일본에서는 Dwilar, Findy 등이 참여하며 2017년 미국 설립 후 한국, 일본에 진출한 QueryPie AI도 함께한다. 한일 양국에서 활발히 사업을 펼치고 있는 각 사 발표자들은 자사 기술과 서비스를 상세히 소개하고 특장점을 알릴 계획이다.

특히 민경웅 스냅태그 대표는 오는 22일 한국에서 전세계 최초로 시행되는 AI 기본법에 부응해 AI 서비스의 투명성과 신뢰성을 제고하는 'K-세이프 공개 API' 무료 제공 프로젝트를 이번 행사에서 상세히 소개할 예정이다.

아울러 임정욱 스타트업얼라이언스 공동 대표(전 중기부 창업벤처혁신실장)와 유다 마사키 ZVC 파트너가 AX 이슈와 스타트업의 역할을 심층 분석하는 키노트를 진행한다.

마지막으로 임 대표가 진행을 맡고 주요 발표자들이 참여하는 파이어사이드챗 순서에서는 최신 AX 기술 트렌드와 현장 고충, 협력 방안 등을 폭넓게 다루면서 AX 시너지 창출 방향을 적극적으로 모색한다.

이세영 협회장은 "AI 기술이 AX 분야로 꽃을 피우고 있는 지금이야말로 빠른 속도와 혁신성으로 무장한 스타트업의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "한일 양국 모두 사회 각 분야에서 AX 이슈에 관심이 집중되고 있는 만큼 양국 스타트업의 협력과 시너지가 AX의 미래를 주도해 나갈 것으로 확신한다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>