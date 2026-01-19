본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

횡성군, 횡성형 행복소득 본격 '시동'…지역소멸 위기 정면 돌파

이종구기자

입력2026.01.19 08:20

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'에너지 수익 군민 환원' 횡성형 자립 경제 모델 구축
지역소멸 막는 '민생 안전망' 확보
'횡성형 행복소득 기본 조례안' 입법예고
내달 4일까지 의견 수렴 등 행정 절차 박차

강원도 횡성군이 지난 15일 '횡성형 행복소득 기본 조례안' 입법예고에 나서면서 지역 자원을 활용해 발생한 수익을 군민에게 환원하는 '횡성형 행복소득' 도입에 속도를 내고 있다.

횡성군청 전경. 횡성군 제공

횡성군청 전경. 횡성군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 조례안은 최근 지역소멸 위기가 심화됨에 따라 군민의 안정적인 소득 기반을 마련하고, 지역 내 재생에너지 및 자원순환 사업 수익을 주권자인 군민과 공유하여 지역 경제 자립도를 높이기 위해 마련됐다.


이번 조례안의 핵심은 재생에너지 및 순환경제 사업의 이익을 군민과 공유하는 '자립형 경제 모델' 구축에 있다. 특히 일반 예산에 의존하지 않고 사업 수익률과 기금 적립액에 따라 지급액이 결정되는 '수익 연동형 모델'을 채택하여 재정의 지속가능성과 건전성을 동시에 확보했다. 군은 제도의 안정적 안착을 위해 특정 지역이나 대상을 중심으로 시범사업을 거쳐 단계적으로 정책을 확대해 나갈 방침이다.

또한 횡성군은 정책의 전문성을 높이기 위해 행복소득 종합계획을 수립하고, 수익 배분 비율 심의 등 제도 운영 전반에 관한 사항을 위원회를 통해 의결할 계획이다.


도만조 기획예산담당관은 "에너지 전환의 이익을 군민에게 되돌려줌으로써 지역 소멸 위기를 극복하고 실질적인 복지를 실현하고자 한다"고 강조했다.


본 조례안은 입법예고 기간이 종료되면 조례규칙심의회와 횡성군의회 심의를 거쳐 최종 의결될 예정이다.




횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 "이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기