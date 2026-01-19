콘텐츠에 AI 입힌다…R&D에 역대 최대 1500억 투입

문체부·콘진원 'K컬처 AI 산소공급' 프로젝트

전년 比 454억↑…1차로 쉰두 과제에 581억

올해 콘텐츠 연구개발(R&D)에 역대 최대 규모인 1499억원이 투입된다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 19일 이 같은 내용의 '2026년 문화체육관광 연구개발 사업' 계획을 밝혔다. 전년보다 454억원 늘어난 규모로, 인공지능(AI)과 콘텐츠의 융합을 통해 국가 전략 산업으로서 경쟁력을 확보한다는 방침이다.

핵심은 'K컬처 AI 산소공급 프로젝트'다. 미래 산업 견인을 위한 '산업 AI 전환(AX)', 한국적 문화를 반영한 '소버린 AI', 공공시설 접근성을 높이는 '공공 AX', 신기술 융합형 '고급 인재 양성' 등 4대 분야가 중점적으로 추진된다.

이에 따라 신규 R&D 예산에는 692억원이 편성됐다. 1차 공고에서 쉰두 과제에 581억원을 우선 지원한다. 분야별로는 '문화예술·콘텐츠'에 가장 많은 543억원이 배정됐다. 여기에는 ▲문화공간 인공지능 전환(AX)을 위한 차세대 컬처 테크 ▲문화예술 온톨로지 기반 대규모 언어 모델(LLM) 연계 기술 개발 등이 포함됐다. 대·중·소 기업의 동반 성장을 위한 공동도약형(63억원)과 공공문화시설 AX(52억원)도 신설됐다.

저작권 분야에는 46억 원이 투입된다. 선도형 저작권 기술 개발과 글로벌 현안 대응이 주된 목표다. 기술 검증 및 상용화 지원을 위한 과제도 새로 마련됐다. 스포츠(65억원)와 관광(38억원) 분야 R&D 과제는 추후 별도 공고될 예정이다.

김명하 문화체육관광기술진흥센터장은 "AI 중심의 문화기술 연구개발은 국가 경쟁력의 원천"이라며 "지원 규모가 대폭 늘어난 만큼 산업 성장에 기여할 수 있는 체계를 다지겠다"고 말했다.

콘진원은 오는 23일 오전 10시 서울 홍릉 인재캠퍼스에서 사업설명회를 연다. 신청 접수는 내달 12일까지다.





