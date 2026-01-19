삼성웰스토리, 멜팅소울과 '2026 코리아버거챔피언십' 개최

한국 최고의 버거 가리는 국내 유일 버거 챌린지

우승팀에 상금 1000만원·美 월드푸드챔피언십 출전권

삼성웰스토리가 프리미엄 수제버거 브랜드 멜팅소울과 함께 국내 유일의 글로벌 버거 챌린지인 '2026 코리아버거챔피언십'(Korea Burger Championship, 이하 2026 KBC)을 오는 4월 개최한다고 19일 밝혔다.

'2026 KBC'는 한국 최고의 수제버거를 가리는 경연대회로 우승팀은 세계 최대 규모 요리 대회인 미국 월드푸드챔피언십(World Food Championship, 이하 WFC)의 버거 부문 경연에 대한민국 대표로 출전할 수 있는 자격이 주어진다.

최근 글로벌 시장조사기관인 비즈니스리서치인사이트가 전세계 햄버거 시장이 2035년까지 연평균 7.9% 성장할 것이라는 전망을 발표하는 등 햄버거에 대한 글로벌 인기가 높아지면서 독창적인 버거를 선보이는 해외 각지의 버거챔피언십이 인기를 모으고 있다.

실제로 WFC 아시아 라이선스를 보유한 일본버거챔피언십의 경우 대회 기간 7만명이 넘는 관람객이 찾으며 새로운 버거 브랜드의 탄생을 이끌고 있다는 평가를 받고 있다.

이 같은 글로벌 버거 트렌드 속에서 국내 햄버거 시장 역시 외식물가 상승과 혼밥 문화 확산 등으로 빠르게 성장하고 K푸드의 글로벌 인기도 지속하면서 국제 무대에 도전할 대한민국 대표 K버거를 찾으려는 시도가 업계에서 이어져왔다.

이에 삼성웰스토리는 WFC 출전 경험이 있는 멜팅소울과 함께 2026 KBC를 개최해 경쟁력 있는 K버거의 글로벌 무대 도전을 지원하고 버거 전문 식자재 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 창출한다는 계획이다.

최종 우승팀에게는 1000만원의 상금과 함께 오는 10월 미국에서 열리는 WFC 출전, 6월 일본버거챔피언십 현장에 우승팀의 버거 브랜드를 알릴 수 있는 쇼케이스 형태의 부스 운영 기회를 제공한다. 이에 필요한 2000만원 상당의 해외 경비도 지원된다.

삼성웰스토리 관계자는 "이번 대회는 K푸드의 새로운 카테고리가 될 K버거를 전세계 시장에 알리기 위한 것으로 개인 참가자가 선보인 경쟁력 높은 버거가 상품화될 수 있도록 향후 브랜드 컨설팅도 제공할 계획"이라고 말했다.





