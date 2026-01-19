김포시, 2026년 일반 매입임대주택 입주자 60가구 모집

무주택세대구성원 대상…26일부터 접수

경기 김포시는 오는 26일부터 1월 28일까지 3일간 '2026년 한국토지공사(LH) 일반 매입임대주택 예비입주자' 60가구를 모집한다.

매입임대주택은 저소득 주거취약계층이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 다세대·다가구주택 등을 한국토지주택공사가 매입한 후 개·보수를 거쳐 시세의 약 30% 수준으로 공급하는 공공임대주택이다.

이번 예비입주자 모집 세대수는 총 60가구로, ▲1형(1인가구, 전용면적 50㎡ 이하) 30가구 ▲2형(2~4인 가구, 전용면적 50㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하) 30가구이다.

신청 대상은 모집공고일(2026년 1월 12일)기준 김포시에 주민등록이 등재된 무주택 세대구성원으로, 1·2순위 자격을 충족한 경우 신청할 수 있다.

1순위 대상자는 생계·의료급여 수급자, 지원대상 한부모가족, 주거지원 시급가구, 저소득 고령자, 가구원수별 월평균소득 70% 이하 장애인 가구이며, 2순위 대상자는 가구원수별 월평균 소득 50% 이하 가구 또는 가구원수별 월평균 소득 100% 이하인 장애인 가구다.

신청은 주민등록상 주소지 관할 행정복지센터에서 가능하며, 자세한 사항은 한국토지주택공사(LH) 콜센터 또는 김포시청 누리집 모집공고를 통해 확인할 수 있다.





김포=이종구 기자



