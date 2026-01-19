본문 바로가기
김포시, 2026년 일반 매입임대주택 입주자 60가구 모집

이종구기자

입력2026.01.19 08:08

시계아이콘00분 28초 소요
무주택세대구성원 대상…26일부터 접수

경기 김포시는 오는 26일부터 1월 28일까지 3일간 '2026년 한국토지공사(LH) 일반 매입임대주택 예비입주자' 60가구를 모집한다.

김포시청 전경. 김포시 제공

김포시청 전경. 김포시 제공

매입임대주택은 저소득 주거취약계층이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 다세대·다가구주택 등을 한국토지주택공사가 매입한 후 개·보수를 거쳐 시세의 약 30% 수준으로 공급하는 공공임대주택이다.


이번 예비입주자 모집 세대수는 총 60가구로, ▲1형(1인가구, 전용면적 50㎡ 이하) 30가구 ▲2형(2~4인 가구, 전용면적 50㎡ 초과 ~ 85㎡ 이하) 30가구이다.

신청 대상은 모집공고일(2026년 1월 12일)기준 김포시에 주민등록이 등재된 무주택 세대구성원으로, 1·2순위 자격을 충족한 경우 신청할 수 있다.


1순위 대상자는 생계·의료급여 수급자, 지원대상 한부모가족, 주거지원 시급가구, 저소득 고령자, 가구원수별 월평균소득 70% 이하 장애인 가구이며, 2순위 대상자는 가구원수별 월평균 소득 50% 이하 가구 또는 가구원수별 월평균 소득 100% 이하인 장애인 가구다.


신청은 주민등록상 주소지 관할 행정복지센터에서 가능하며, 자세한 사항은 한국토지주택공사(LH) 콜센터 또는 김포시청 누리집 모집공고를 통해 확인할 수 있다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

