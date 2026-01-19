"혁신창업기업 육성"…기보, '기보벤처캠프' 참여기업 모집

지역·ESG 등 특별전형…총 70곳 선발

종합 컨설팅 등 맞춤형 액셀러레이팅

기술보증기금은 혁신 기술과 사업 아이디어를 보유한 혁신창업기업을 발굴·육성하기 위해 '제18기 기보벤처캠프' 참여기업을 모집한다고 19일 밝혔다.

기보벤처캠프는 중소벤처기업부의 '벤처 4대 강국 도약 종합대책'에 발맞춰 기보가 민간 액셀러레이터와 협업해 운영하는 창업지원 프로그램이다. 기보의 기술창업 지원 경험과 민간 액셀러레이터의 전문성을 결합해 혁신창업기업을 발굴·육성, 누적 890개 스타트업에 대해 맞춤형 성장지원과 후속 투자 연계를 지원해 왔다.

모집대상은 공고일 기준 창업 후 3년 이내의 혁신창업기업 또는 예비창업자로, 1차 서류평가와 2차 발표평가를 거쳐 최종 70개 내외 기업을 선정한다. 일반전형 외에도 ▲지역 균형 ▲ESG(환경·사회·지배구조) ▲신(新)성장 4.0 ▲예비창업 ▲글로벌 등 5개 분야의 특별전형을 운영한다.

선정 기업에는 ▲스타트업 맞춤형 성장전략 수립을 위한 종합 컨설팅 ▲분야별 전문가 경험 및 성공 노하우 전수 ▲액셀러레이터·벤처캐피털(VC)·엔젤 투자 연계 및 VC 네트워킹 등 다양한 액셀러레이팅 프로그램이 제공된다. 이번에 신설된 글로벌 전형으로 선정된 기업에는 해외 진출 전략 수립 등 글로벌 시장 진출을 위한 맞춤형 프로그램이 제공되고, ESG 전형 선정기업에는 국가기후위기대응위원회의 '넷제로 챌린지X 프로젝트' 추천 기회도 주어진다.

또, 기보는 벤처캠프 수료기업을 대상으로 기술보증 및 보증연계투자, 기술이전, 기술·경영컨설팅 등 금융·비금융 후속지원도 연계할 예정이다.

이상창 기보 이사는 "기보벤처캠프는 민간 액셀러레이터와의 협업을 바탕으로 유망 창업기업의 초기 성장을 지원하는 기보의 핵심 창업지원 프로그램"이라며 "앞으로도 혁신기술을 보유한 스타트업이 유니콘으로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

자세한 내용은 기보 홈페이지와 중기부 창업 포털 K스타트업 사업공고에서 확인할 수 있다.





