본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

홈앤쇼핑, '팽현숙 VS 이봉원' 맛대결 2차 생방송

이서희기자

입력2026.01.19 08:01

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

20~21일 오후 5시 40분

홈앤쇼핑이 '팽현숙 VS 이봉원' 맛대결 2차 방송을 20~21일 이틀에 걸쳐 오후 5시 40분 생방송으로 진행한다.

홈앤쇼핑 '팽현숙 VS 이봉원' 맛대결 2차 방송. 홈앤쇼핑

홈앤쇼핑 '팽현숙 VS 이봉원' 맛대결 2차 방송. 홈앤쇼핑

AD
원본보기 아이콘

이번 방송은 지난해 11월 1차 방송 이후 두 번째로 선보이는 대결로, 20일에는 팽현숙의 소곱창전골이 소개된다. 깨끗하게 손질한 소곱창에 비법 양념 육수를 더해 얼큰하면서도 깊은 맛을 구현했으며, 사누끼 우동사리 2팩을 함께 구성했다.


21일에는 이봉원의 바름원 차돌짬뽕전골이 방송된다. 자극적인 맛을 줄이고 고기 육수 기반의 한식 스타일 소스를 적용해 깔끔한 맛을 살렸으며, 면사리 3팩을 추가 증정한다.

방송과 연계한 이벤트도 진행된다. 21일까지 이벤트 페이지에 댓글을 작성하면 자동 응모된다. 해당 상품을 라이브 방송에서 구매하면 경품 당첨 확률이 높아지며, 경품은 각 방송당 홈앤쇼핑 적립금 50만원이다.


홈앤쇼핑 관계자는 "추운 겨울 집에서도 든든한 한 끼를 즐길 수 있도록 전골 메뉴를 준비했다"며 "곱창전골과 차돌짬뽕전골 중 취향에 따라 선택하는 재미도 느껴보시길 바란다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 "이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기