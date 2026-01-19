경기북부 청년 서포터즈 2기 주인공을 찾습니다…경기도, 50명 모집

경기도, 온라인 홍보 활동 통한

도민 공감대·경기북부 발전 인식 제고

경기도는 경기북부 발전에 대한 도민 인식을 높이고 그 필요성을 홍보하기 위해 19일부터 2월 1일까지 '경기북부 청년 서포터즈 2기'를 공개 모집한다.

경기북부청년서포터즈 모집 포스터. 경기도 제공

모집 규모는 50명 내외이며, 경기북부 발전에 대한 관심과 누리소통망(SNS) 및 인터넷카페, 블로그 등 활용이 가능한 경기지역 거주 또는 생활권인 청년이면 누구나 신청할 수 있다. 모집 기간은 19일부터 2월 1일까지며, 경기도 누리집에 게시된 서식을 내려받아 작성 후 이메일 신청하면 된다.

선발된 서포터즈는 2월부터 10월까지 누리소통망(SNS), 인터넷카페, 지역커뮤니티, 블로그 등 온라인에서 경기북부 발전에 관한 다양한 홍보콘텐츠 제작 및 홍보활동을 하게 된다. 또, 경기북부발전 정책 추진 관련 토론회, 포럼 등에 참여할 수 있다.

서포터즈 활동 실적에 따라 소정의 활동비가 지급되며, 우수 활동자로 선정된 서포터즈에게는 경기도지사 상장 등의 혜택이 주어질 예정이다.

경기북부 청년 서포터즈 모집에 관한 자세한 사항은 경기도 누리집(뉴스> 고시·공고 및 경기북부특별자치도 누리집 알림마당>공지사항에서 확인할 수 있다.

김은미 경기도 특례정책과장은 "경기북부 청년 서포터즈 활동은 낙후된 경기북부 발전의 필요성에 대한 도민 공감대 형성과 관심을 증대시키는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"며 "청년들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자



