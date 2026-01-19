본문 바로가기
사회
경기북부 청년 서포터즈 2기 주인공을 찾습니다…경기도, 50명 모집

이종구기자

입력2026.01.19 07:33

경기도, 온라인 홍보 활동 통한
도민 공감대·경기북부 발전 인식 제고

경기도는 경기북부 발전에 대한 도민 인식을 높이고 그 필요성을 홍보하기 위해 19일부터 2월 1일까지 '경기북부 청년 서포터즈 2기'를 공개 모집한다.

경기북부청년서포터즈 모집 포스터. 경기도 제공

경기북부청년서포터즈 모집 포스터. 경기도 제공

모집 규모는 50명 내외이며, 경기북부 발전에 대한 관심과 누리소통망(SNS) 및 인터넷카페, 블로그 등 활용이 가능한 경기지역 거주 또는 생활권인 청년이면 누구나 신청할 수 있다. 모집 기간은 19일부터 2월 1일까지며, 경기도 누리집에 게시된 서식을 내려받아 작성 후 이메일 신청하면 된다.


선발된 서포터즈는 2월부터 10월까지 누리소통망(SNS), 인터넷카페, 지역커뮤니티, 블로그 등 온라인에서 경기북부 발전에 관한 다양한 홍보콘텐츠 제작 및 홍보활동을 하게 된다. 또, 경기북부발전 정책 추진 관련 토론회, 포럼 등에 참여할 수 있다.

서포터즈 활동 실적에 따라 소정의 활동비가 지급되며, 우수 활동자로 선정된 서포터즈에게는 경기도지사 상장 등의 혜택이 주어질 예정이다.


경기북부 청년 서포터즈 모집에 관한 자세한 사항은 경기도 누리집(뉴스> 고시·공고 및 경기북부특별자치도 누리집 알림마당>공지사항에서 확인할 수 있다.


김은미 경기도 특례정책과장은 "경기북부 청년 서포터즈 활동은 낙후된 경기북부 발전의 필요성에 대한 도민 공감대 형성과 관심을 증대시키는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"며 "청년들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

