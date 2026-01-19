강동구 암사도서관, 친환경 리모델링 마치고 20일 재개관

에너지 효율↑ 독서환경 개선

서울 강동구(구청장 이수희) 강동구립암사도서관이 6개월간의 친환경 그린 리모델링 공사를 마치고 오는 20일 문을 연다.

2010년 개관한 암사도서관은 2023년 국토교통부 주관 '공공건축물 그린리모델링' 공모 사업에 선정됐다. 강동구는 이에 따라 지난해 7월부터 12월까지 노후 건축물의 에너지 성능 개선과 기후변화 대응을 위한 전면적인 환경 정비 공사를 실시했다.

이번 리모델링은 친환경 에너지 효율화와 이용자 편의 증대에 초점을 맞췄다. 건물 내·외벽 단열을 대폭 보강하고 고성능 창호와 최신 냉난방 시스템을 도입해 에너지 소비를 대폭 줄였다. 화장실에는 순간온수기를 설치하는 등 세부 설비도 개선했다. 내부 공간도 이용자 중심으로 재배치해 쾌적한 독서 환경을 조성했다.

구는 이를 통해 탄소중립 사회로 나아가는 ESG 경영을 실천하는 동시에 지역 주민에게 한층 수준 높은 독서 문화 공간을 제공하게 됐다고 밝혔다.

재개관을 기념해 다채로운 프로그램도 운영된다. 오는 20일부터 그린 리모델링 과정을 담은 사진전과 도슨트 투어, 새롭게 변화한 도서관을 둘러보는 '그린포인트를 찾아라' 스탬프 투어가 진행된다. 24일에는 건축공학 전문가 이종원 교수를 초청해 '친환경 건축 전문가가 들려주는 도서관 이야기' 특강을 연다. 이 밖에 바인딩북·키링 만들기 체험과 도서 2배 대출, 연체자 사면 이벤트 등이 마련된다.

자세한 내용은 강동구립통합도서관 누리집(www.gdlibrary.or.kr) 또는 공식 인스타그램(@gd_lib)에서 확인할 수 있다.

김영호 강동문화재단 대표이사는 "긴 휴관 기간을 믿고 기다려준 주민들에게 진심으로 감사드린다"며 "새롭게 단장한 암사도서관이 친환경적인 공간 속에서 지식과 휴식을 얻는 지역사회의 거점이 될 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.





