본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기도, 누구나 돌봄 31개 시군으로 확대

이영규기자

입력2026.01.19 07:16

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도의 대표 복지 브랜드 '누구나 돌봄' 사업이 31개 시군으로 확대된다.


누구나 돌봄은 소득·연령에 관계없이 돌봄이 필요한 도민에게 8대 돌봄 서비스인 생활 지원, 식사 지원, 이동지원, 주거 안전 지원, 일시보호, 심리상담, 재활 돌봄, 방문 의료 등 일상 중심의 돌봄 서비스를 제공하는 경기도형 통합돌봄 사업이다.

경기도는 오는 3월 '돌봄통합지원법' 시행에 맞춰 누구나 돌봄을 비롯해 지역사회 기반의 통합돌봄체계를 안정적으로 구축할 계획이다.


경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

돌봄통합지원법은 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'을 줄여서 칭하는 말로 노인·장애인 등 돌봄이 필요한 사람이 살던 곳에서 필요한 서비스를 받을 수 있도록 묶어서 지원하자는 취지의 제도다.


한편 경기도가 지난해 이용자 1만7549명(서비스 2만195건)을 분석한 결과 1인 가구 비율은 73%, 65세 이상 어르신은 74%로 나타났다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는 홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

"임신 중 타이레놀, 자폐와 무관"…트럼프 주장 반박

'1년에 530번' 너무 많다 했더니 결국 터졌다…마라톤 대회에 칼 빼든 서울시

"연말정산 홈택스만 믿지 마세요"…전문가가 짚은 절세 포인트

'이것' 남용했더니 자다가 소변까지…영국서 보내는 경고

"싯가로 팔린다"…두쫀쿠 열풍으로 본 디저트 경제학

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기