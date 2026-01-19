본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

세운지구 개발 어떻게 되나…국가유산청 평가 기준 밝힌다

이종길기자

입력2026.01.19 09:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

허민 청장, HIA 설명회 직접 주재
'사전검토제' 도입 예고

주요업무계획 브리핑하는 허민 국가유산청장 연합뉴스

주요업무계획 브리핑하는 허민 국가유산청장 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 19일 오후 정부서울청사에서 세계유산영향평가(HIA) 제도의 현안과 향후 방향을 설명하는 언론간담회를 연다.


핵심은 서울 종묘 앞 '세운지구' 재개발 사업이다. 유산 보호와 도심 개발이 충돌하는 이 사안에 국가유산청은 구체적인 평가 절차와 적용 가이드라인을 제시한다.

발표에는 허민 청장이 직접 나선다. 개발 행위가 유산에 미치는 영향을 미리 확인해 평가 대상 여부를 결정하는 '사전검토 제도' 도입 배경을 설명한다. 이를 위해 추진 중인 '세계유산법 시행령' 개정안의 내용도 공유한다.


행정 절차 간소화 방안도 내놓는다. 규제가 국민의 재산권 행사와 삶에 과도한 제약이 되지 않도록 심의 과정을 최소화하고, 보존과 개발이 상생하는 정책 방향을 제시한다.


학계 전문가들의 발제도 이어진다. 강동진 경성대 교수와 김지홍 한양대 교수가 제도 전반을 해설하고, 김충호 서울시립대 교수가 국내외 영향평가 사례를 분석해 발표한다. 행사는 KTV 국민방송을 통해 생중계된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는 홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기