본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광명시, 걷기 실천 돕는 '건강 계단' 설치 기관 모집

정두환기자

입력2026.01.19 05:30

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 6일까지 공공·민간기관 대상

경기도 광명시는 시민들의 신체활동 증진과 건강한 생활환경 조성을 위한 '건강 계단 설치 사업' 참여 기관을 19일부터 다음 달 6일까지 모집한다.

광명시가 철산역 3번출구에 설치한 건강계단. 광명시 제공

광명시가 철산역 3번출구에 설치한 건강계단. 광명시 제공

AD
원본보기 아이콘

'건강 계단'은 계단 내 벽면과 바닥 등에 운동 효과와 건강 메시지를 시각적으로 표현해 시민들이 자연스럽게 계단을 이용하도록 유도하는 생활 속 건강증진 사업이다.


시는 계단을 보유한 관내 공공 및 민간기관을 2곳까지 선정한다. 선정 결과는 오는 3월 중 개별 안내할 예정이다.

시는 ▲신규 건강 계단 설치 기관 ▲다중 시민 이용 시설 ▲계단 이용 활성화 및 홍보 효과가 높은 기관 ▲설치 후 지속적인 유지·관리가 가능한 기관을 우선 선정할 방침이다.


선정된 기관에는 건강 계단 디자인 기획부터 제작, 설치까지 전 과정이 지원된다. 설치 기간은 약 4~5개월이 소요된다.


참여 희망 기관은 광명시 홈페이지의 고시공고 게시판에서 신청서를 내려받아 작성 후 제출하면 된다. 자세한 사항은 광명시 보건소 건강증진팀으로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는 홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

"임신 중 타이레놀, 자폐와 무관"…트럼프 주장 반박

'1년에 530번' 너무 많다 했더니 결국 터졌다…마라톤 대회에 칼 빼든 서울시

"연말정산 홈택스만 믿지 마세요"…전문가가 짚은 절세 포인트

'이것' 남용했더니 자다가 소변까지…영국서 보내는 경고

"美국방부, 육군 제11공수 1500명 미네소타 투입 대비 명령"

"그린란드서 손 떼라"…트럼프 규탄시위 잇따라

새로운 이슈 보기