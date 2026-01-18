"김영록 출판기념회 정치거물 총집결… '광주·전남 통합' 구심점 확인"

전·현직 정치인 포함 약 2만여명 행사 참석

광주·전남 통합 추진 배경·향후 구상 밝혀

수도권 일극 탈피…충청권보다 먼저 가야

청년 정착·전략산업 유치 광역정부 구상 제시

어린시절 회상 '비 내리는 고모령' 불러 호응

김영록 전남도지사(사진 오른쪽 3번째) 가 18일 나주 한국에너지공대 대강당에서 열린 자신의 출판기념회에서 광주전남행정통합 등 현안 해결 및 지역발전을 위한 방향을 제시하고 힘찬 도약을 약속했다. 심진석 기자 AD 원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사가 새로운 호남으로의 대전환을 약속했다.

김 지사는 18일 전남 나주 한국에너지공대(KENTECH) 대강당에서 '김영록 아카이브 국가균형발전과 광주·전남 대통합의 새 길을 열다'를 주제로 출판기념회(저서 '김영록의 진심정치', '김영록의 모두를 위한 정책')를 열었다.

이날 행사엔 강기정 광주광역시장, 박지원·신정훈·박균택·정진욱·안도걸·정준호 국회의원, 송영길 소나무당 대표, 김태균 전남도의회 의장,김대중 전라남도교육감 등 정치인 및 교육인, 광주·전남 시도민, 지지자 등 약 2만여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 특히 권노갑 더불어민주당 상임고문을 비롯해 허경만·박준영 전 전남도지사 등 원로급 인사들이 대거 참석해 행사의 무게감을 더했다.

18일 전남 나주 한국에너지공대(KENTECH) 대강당에서 열린 출판기념회 '김영록 아카이브' 행사에 김영록 지사를 지지하는 시도민들이 참석해 응원 메시지를 전달하고 있다. 심진석 기자 원본보기 아이콘

이날 행사는 1부 사인회 및 기념촬영, 2부 축사·축하영상, 북콘서트, 사인회 순으로 진행됐다.

권노갑 상임고문은 축사를 통해 "김영록 전남지사는 고 김대중 대통령의 정신을 앞장서 계승하고 있다"며 "과거 50여 년간 고초 속에서도 민주주의를 지켜온 김 대통령의 뜻을 이어 광주와 전남 통합의 길을 완주해 주길 바란다"고 밝혔다.

박지원 의원은 "광주·전남 행정통합 선언으로 이제는 미래로 함께 가야 할 때"라고 강조했고, 강 시장은 "꼭 통합을 이뤄내겠다. 통합이 되면 김영록 지사의 진심 정치의 힘이라고 본다"고 말했다.

문재인 전 대통령은 축전을 통해 "말보다 책임이 먼저라는 원칙을 김 지사는 온몸으로 실천해 왔다"며 "그 진심이 있었기에 민선 7·8기 전남은 놀라운 약진을 이룰 수 있었다. 앞으로도 전남의 미래를 밝히는 등불이 되길 바란다"고 전했다.

우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 이언주 수석최고위원, 정세균·문희상 전 국회의장, 이철우 경북도지사 등도 축하영상을 보내 김 지사를 응원했다.

김영록 전남도지사가 출판기념회 본 행사 중 하나로 진행된 북콘서트에서 지역 현안들에 대한 설명을 하고 있다. 심진석 기자 원본보기 아이콘

이어진 북콘서트에서 김영록 지사는 지역 최대 현안인 광주·전남 행정통합 추진 배경과 향후 구상을 직접 설명했다.

김 지사는 "강기정 시장이 행정통합을 먼저 제안했다고 알려졌지만, 사실은 전남도가 먼저 제안해야 하는 상황이 있었다"라며 "강 시장은 분명히 이에 화답할 것이라는 확신이 있었고, 지역 국회의원들이 적극적으로 힘을 보태주면서 순조롭게 진행되고 있다"고 말했다.

또 "무안공항 군공항 이전 문제로 광주와 불편했던 시기도 있었지만, 지난해 12월 17일을 기점으로 실마리가 풀렸다"며 "행정통합을 본격적으로 추진할 수 있는 원동력이 마련됐다"고 밝혔다.

김 지사는 "수도권 일극 체제를 넘어 충청권보다 먼저 광주·전남이 행정통합이라는 큰 틀을 완성해 정부가 약속한 주요 전략산업들을 선제적으로 유치하고, 지역 청년들이 좋은 일자리를 찾고, 광주와 전남에서 미래를 설계할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

한편 김 지사는 이날 행사 도중 어려웠던 어린 시절을 회상하며 '비 내리는 고모령'을 불러 참석자들의 큰 박수와 호응을 받았다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>