▲ 김연매씨 별세, 김우연(대전테크노파크 원장) 씨 모친상 = 18일 오후, 충남 서천장례식장 1호실, 발인 20일 오전 9시 10분 ☎ 041-952-4402
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
[부고] 김우연(대전테크노파크 원장)씨 모친상
2026년 01월 18일(일)
