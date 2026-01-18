본문 바로가기
與강득구 "1인1표제 찬성…'현 지도부 적용' 이해충돌 해소해야"

전영주기자

입력2026.01.18 16:51

00분 42초 소요
강득구 더불어민주당 최고위원이 18일 '대의원·권리당원 1인1표제' 재추진에 대해 "당원 의견수렴 과정에서 현 지도부 (전국당원대회) 재출마 시 적용 여부까지 함께 묻자는 것이 제 제안"이라고 밝혔다.


강 최고위원은 이날 페이스북에서 "1인1표제 찬성 입장은 바뀌지 않았고 즉각 추진해야 한다는 입장은 동일하다"며 이같이 말했다.

강득구 더불어민주당 의원

강득구 더불어민주당 의원

그는 "현 지도부에서 결정하고 결과를 곧바로 현 지도부에 적용하는 것에 대해 일부 당원들이 가질 수 있는 이해충돌 우려를 어떻게 해소할 것인가를 고민하자는 것이 16일 (비공개 최고위원)회의에서 추가로 얘기했던 단 하나였다"고 했다.


강 최고위원은 "1인1표제 추진을 멈추자는 것도, 속도를 늦추자는 것도 아니다"라며 "1인1표제는 시대 정신이고 민주당이 나아갈 길이다. 그 정신을 훼손하지 않기 위해 오해의 불씨를 미리 제거하자는 것이 잘못인가"라고 반문했다.


이어 "한점 우려 없이 정당성을 더 단단하게 만들자는 제안이 어떻게 1인1표제를 흔드는 일로 둔갑하는지 납득하기 어렵다"며 "당원 주권을 말하면서 정작 당원 눈높이에서 묻는 말조차 허용하지 않는다면 진정한 당원 주권이라고 말할 수 있는가"라고 꼬집었다.

이는 박수현 수석대변인이 이날 기자들에게 "(일각에서) 정청래 대표가 1인1표제 약속을 지키려면 이번 대표 선거에 적용하지 말아야 한다고 윽박지르기도 한다. 민주주의 기본원리마저 무시하는 처사고, 민주당 당원의 자격이 있는지 물어보고 싶다"고 발언한 데 대한 반박으로 풀이된다.


민주당은 지난 16일 최고위원회의에서 1인1표제 재추진을 위한 당헌 개정 추진을 의결했지만 일부 최고위원이 우려를 나타낸 바 있다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
