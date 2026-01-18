본문 바로가기
구속된 전광훈 없는 사랑제일교회 주일 예배 광화문서 열려

문혜원기자

입력2026.01.18 14:38

서울서부지법 폭력난동을 배후 조종한 혐의로 구속된 전광훈 목사가 이끄는 사랑제일교회의 전국 주일 연합예배 현장에 경찰 비공식 추산 약 6000명이 모였다.

전광훈 사랑제일교회 목사가 15일 서울서부지방법원에서 열린 구속적부심 심문에 출석하고 있다. 연합뉴스

18일 광화문 동화면세점 앞에서 열린 사랑제일교회의 전국 주일 연합예배에는 경찰 비공식 추산 6000명이 모였다.


교회를 이끌던 전광훈 목사가 지난 13일 구속되며 '전 목사 없는 예배'가 됐지만, 이날 신자들은 세종대로 4개 차로를 채웠다.

경찰은 당초 차로 점용을 금지하고 인도에서 예배하게 하는 방안을 검토했다. 하지만 지난주와 비슷하게 많은 인원이 몰리며 예배는 그대로 진행됐다.


연단에 오른 연사는 전 목사의 조속한 석방을 목 놓아 외쳤다. 한 목사는 "목사님의 고난이 헛되지 않도록 주님이 도와달라"고 말했다. 이어 "기적이 나타나게 해달라. 이른 시일 내에 병보석으로 석방되게 해주옵소서"라고 소리치자, 신도들은 "아멘"이라고 호응했다. 일부 여성 신도는 눈물을 글썽이기도 했다.


현장에는 난로를 피워 놓은 천막도 설치됐다. 지난 4일 예배에 참석한 80대 남성이 사망한 채 발견된 것과 관련해 경찰은 교회 측에 겨울 동안 실내나 인도에서 예배하라고 권고한 바 있다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
