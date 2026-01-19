칠곡군, 농지에 설치된 이색 조형물 ‘럭키북삼’

넓게 펼쳐진 농지 공간과 눈길을 사로잡는 조형물

경북 칠곡군은 지난 16일 농지에 설치된 '럭키북삼' 홍보조형물로 지역 어린이들에게 특별한 추억을 선사했다.

'보듬이나눔이' 어린이집 원생이 해당 장소를 방문해 자유롭게 뛰어놀며 즐겁게 지냈다.

이날 아이들은 럭키북삼 홍보조형물을 중심으로 달리기와 놀이 활동을 즐기며 자연 속에서 활기찬 시간을 보냈다.

넓게 펼쳐진 농지 공간과 눈길을 사로잡는 조형물은 아이들의 호기심을 자극하며 자연스럽게 놀이 공간으로 활용됐다.

정재임 보듬이나눔이 원장은 "실내 활동을 벗어나 자연 속에서 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다"며"특히 독특한 조형물이 아이들의 상상력을 자극해 더욱 즐거워했다"고 했다.





