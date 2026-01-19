본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

칠곡군, 농지에 설치된 이색 조형물 ‘럭키북삼’

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.19 07:30

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

넓게 펼쳐진 농지 공간과 눈길을 사로잡는 조형물

경북 칠곡군은 지난 16일 농지에 설치된 '럭키북삼' 홍보조형물로 지역 어린이들에게 특별한 추억을 선사했다.


'보듬이나눔이' 어린이집 원생이 해당 장소를 방문해 자유롭게 뛰어놀며 즐겁게 지냈다.

농지에 설치된 '럭키북삼' 홍보조형물로 지역 어린이들이 자유롭게 뛰어놀며 즐거운 시간을 보냈다./김이환 기자

농지에 설치된 '럭키북삼' 홍보조형물로 지역 어린이들이 자유롭게 뛰어놀며 즐거운 시간을 보냈다./김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

이날 아이들은 럭키북삼 홍보조형물을 중심으로 달리기와 놀이 활동을 즐기며 자연 속에서 활기찬 시간을 보냈다.

넓게 펼쳐진 농지 공간과 눈길을 사로잡는 조형물은 아이들의 호기심을 자극하며 자연스럽게 놀이 공간으로 활용됐다.


정재임 보듬이나눔이 원장은 "실내 활동을 벗어나 자연 속에서 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다"며"특히 독특한 조형물이 아이들의 상상력을 자극해 더욱 즐거워했다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는 홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

"임신 중 타이레놀, 자폐와 무관"…트럼프 주장 반박

'1년에 530번' 너무 많다 했더니 결국 터졌다…마라톤 대회에 칼 빼든 서울시

"연말정산 홈택스만 믿지 마세요"…전문가가 짚은 절세 포인트

'이것' 남용했더니 자다가 소변까지…영국서 보내는 경고

"싯가로 팔린다"…두쫀쿠 열풍으로 본 디저트 경제학

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기