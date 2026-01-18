본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

"한글 떼고 보내야 할까?"…서울 중구, 초등입학 설명회

김민진기자

입력2026.01.18 11:11

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이달 31일 신당누리센터 대강당
현직교사가 학부모 궁금증 설명

서울 중구(구청장 김길성)가 이달 31일 오후 1시 신당누리센터 대강당에서 '2026 초등입학 길라잡이' 설명회를 연다.

홍보 포스터. 중구 제공.

홍보 포스터. 중구 제공.

AD
원본보기 아이콘

19년 경력의 김수현 초등교사가 '입학 전 꼭 알아야 할 준비 사항'을 주제로 1시간 30분간 강의한다. 김 교사는 ‘한 권으로 끝내는 초등학교 입학 준비’, ‘작지만 강력한 초등습관의 재발견’ 저자다.


입학 준비 팁을 실제 경험담으로 풀어내고, 질의응답으로 학부모 궁금증을 해소한다. 2022 개정 교육과정도 다룬다.

부모 강의 시간 예비 초등생들은 별도로 학교 예절과 규칙을 배우고 샌드아트 매직쇼를 본다. 학부모 100명, 예비 초등생 100명을 선착순 모집한다. 홍보 포스터 QR코드로 신청하면 된다. 문의 교육정책과(02-3396-4667)로 하면 된다.


김길성 중구청장은 "초등학교 입학은 아이와 부모 모두에게 설렘과 걱정이 함께하는 새로운 출발"이라며 "중구가 준비한 입학 지원 프로그램이 즐거운 학교생활의 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

할머니·할아버지도 "국민연금 비트코인으로 줘"…코인에 빠진 러 국민들 [시사쇼] 할머니·할아버지도 "국민연금 비트코인으로 줘"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"영하 10도 한파에 세탁기 비명…'이 버튼' 3초만 누르세요"

국민연금도 코인으로 달라는 러 국민들…코인열풍 빠진 이유

"조상님, 이번 설은 60만원 상차림으로 모실게요"…불티나는 호텔 차례상

"소면으로 만든 '두쫀쿠'는 안되나요?"…카다이프, 소면으로 흉내낼 수 없는 이유

호텔 앞 나와 대통령 맞은 다카이치…'오모테나시' 이야기

"한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까지 점령한 '진격의 K뷰티'

이름·국적 가짜인 '유령 배' 3000척 이상…美·英이 잡는 이유

새로운 이슈 보기