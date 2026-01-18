"한글 떼고 보내야 할까?"…서울 중구, 초등입학 설명회

이달 31일 신당누리센터 대강당

현직교사가 학부모 궁금증 설명

서울 중구(구청장 김길성)가 이달 31일 오후 1시 신당누리센터 대강당에서 '2026 초등입학 길라잡이' 설명회를 연다.

홍보 포스터. 중구 제공.

19년 경력의 김수현 초등교사가 '입학 전 꼭 알아야 할 준비 사항'을 주제로 1시간 30분간 강의한다. 김 교사는 ‘한 권으로 끝내는 초등학교 입학 준비’, ‘작지만 강력한 초등습관의 재발견’ 저자다.

입학 준비 팁을 실제 경험담으로 풀어내고, 질의응답으로 학부모 궁금증을 해소한다. 2022 개정 교육과정도 다룬다.

부모 강의 시간 예비 초등생들은 별도로 학교 예절과 규칙을 배우고 샌드아트 매직쇼를 본다. 학부모 100명, 예비 초등생 100명을 선착순 모집한다. 홍보 포스터 QR코드로 신청하면 된다. 문의 교육정책과(02-3396-4667)로 하면 된다.

김길성 중구청장은 "초등학교 입학은 아이와 부모 모두에게 설렘과 걱정이 함께하는 새로운 출발"이라며 "중구가 준비한 입학 지원 프로그램이 즐거운 학교생활의 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.





김민진 기자



