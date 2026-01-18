경기도, 올해 상·하수도 기반시설 확충에 6747억원 투입

경기도가 올해 6747억원을 투입해 상·하수도 기반시설을 대폭 개선한다.

경기도는 올해 상수도 832억원, 하수도 5915억원 등 총 6747억원을 상·하수도 관련 사업에 투자한다고 18일 밝혔다. 이는 지난해(5746억원) 대비 1001억원(17.4%)이 증가한 것이다.

상수도 분야에서는 광명시, 안양시 등에 고도정수처리시설 설치를 위해 323억원을, 지방 상수도 현대화사업 일환으로 노후 상수관망 정비와 노후 정수장 개량에 263억원을 각각 투입한다. 또 양평군 등 43개 급수취약지역에 184억원을 들여 농어촌생활 용수를 개발, 상수도 공급을 확대한다.

경기도 광명시 노온정수장 전경 AD 원본보기 아이콘

하수도 분야에서는 하수도가 보급되지 않거나 오래돼 발생하는 지반침하, 침수, 악취 등 생활 불편을 줄이기 위해 30개 시군 124곳에 3340억원을 들여 하수관로 정비 사업을 추진한다. 올해부터는 맨홀 추락방지 시설 설치에도 172억원을 투입한다.

가평군 등 20개 시군 59곳에는 1969억원을 투입해 공공하수처리장을 설치하거나 확충해 방류수에 대한 수질 관리 기반을 마련한다. 또 주기적인 생태독성 시험과 모니터링 등 하수처리장 관리 강화를 통해 중금속과 마약류 등으로부터 도민이 안심할 수 있는 물 환경을 조성한다.

이외에도 하수처리수 재이용 126억원, 유기성 폐자원 통합 바이오가스화시설 설치 37억원의 예산을 투입한다.

윤덕희 경기도수자원본부장은 "확보된 예산을 적극 활용해 수돗물 안전과 공급 안정은 물론, 하수처리 인프라 확충과 정비를 신속하게 추진하겠다"며 "도민이 체감할 수 있는 물 복지, 안전하고 깨끗한 생활환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>