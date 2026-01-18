닥터헬기·중증전담구급차, 작년 응급환자 1414명 살려

복지부, 전문의 탑승해 이송 중에도 처치

중증환자·신생아 등 골든타임 사수해 생존율 높여

#경기도 A시의 한 도로에서 오토바이를 몰다 사고가 난 40대 남성이 의식을 잃은 채 발견됐다. 손상중증도점수(ISS, 1~75점 중 16점 이상이면 중증으로 분류) 26점의 중증외상 환자로 외상성 쇼크와 저산소증으로 생명이 위중한 상태였다. 신고 12분 만에 닥터헬기가 48㎞를 날아와 진정 약물을 투여하고 산소와 수액을 공급하며 B병원으로 이동했다. 병원 외상소생실에 도착한 즉시 기관삽관을 받은 이 환자는 두개골 골절, 외상성 뇌출혈 등을 진단받고 중환자실에서 집중 치료를 받았다.

안동병원에서 운영 중인 닥터헬기.

#태어나자마자 저산소증과 청색증을 보인 한 아기는 치료를 위해 C병원으로 옮겨져 신생아 중환자실에 입원했으나 심장초음파상 '신생아 폐고혈압 지속증(PPHN)'과 '좌관상동맥이상기지(ALCAPA)' 소견을 보여 전문 치료를 위해 또 다른 D병원으로 이송돼야 했다. 문제는 C병원에서 이미 흡입일산화질소치료(iNO) 장비를 이용해 치료받고 있던 중이라 이송 시에도 이 장비가 있어야 산소포화도가 유지되는 상황이었다. 중증환자 전담구급차가 투입돼 일반 구급차로는 불가능했던 특수치료 장비와 인공호흡기를 가동한 덕분에 무사히 D병원으로 전원해 치료받을 수 있었다.

보건복지부는 지난 한 해 동안 응급의료 전용헬기(닥터헬기)와 중증환자 전담구급차(MICU)를 통해 중증응급환자 1414명을 이송해 생존율 향상에 기여했다고 18일 밝혔다.

중증외상이나 심·뇌혈관 질환은 치료가 늦어질수록 생존율이 급격히 낮아지기 때문에 환자를 신속히 이송해야 한다. 이송 과정에서 환자 상태에 맞는 적절한 치료 또한 중요하다.

닥터헬기는 응급의학 전문의가 탑승해 전문적인 응급 시술을 진행하면서 환자를 치료 가능한 의료기관으로 빠르게 이송한다. 도서와 산간 등 차량 접근이 쉽지 않은 지역이나 많은 차량이 이동해 도로가 막히는 경우 구급차를 대신해 닥터헬기의 역할이 매우 중요하다. 복지부는 현재 전문의가 탑승하는 닥터헬기 8기를 운영하고 있으며, 2025년 한 해에만 중증외상 515명, 심·뇌혈관질환 163명 등 총 1075명의 중증응급환자를 이송했다. 2011년 도입 이후 누적 이송환자 수는 총 1만6057명에 달한다.

한림대 성심병원이 운영 중인 중증환자 전담구급차(MICU).

병원과 병원 사이의 전원 과정에서 전문적인 처치와 안전한 이송을 위해서는 중증환자 전담구급차가 필요하다. 2024년 말부터 경기 지역에서 시범 운영 중인 이 구급차는 인공호흡기등 중환자실(ICU) 수준의 장비를 탑재하고 전문의와 간호사가 탑승한다.

현재 중증환자 전담구급차가 배치된 한림대 성심병원은 중증환자 이송을 담당할 전담의료팀을 편성하고 24시간 상시이송 체계를 유지하고 있다. 그 결과 지난 일 년간 산소포화도 관리가 필요한 신생아 등 339명의 중증환자를 안전하게 이송했다.

정부는 이러한 성과를 바탕으로 중증응급환자 이송 체계를 더욱 촘촘히 구축한다는 방침이다.

이중규 복지부 공공보건정책관은 "올해 닥터헬기 1기를 추가 배치하고, 소형 헬기 2기를 중형 헬기로 교체해 운항 능력을 개선할 계획"이라며 "중증환자 전담구급차 역시 1대를 추가 도입하는 등 중증응급환자 이송체계 강화를 위해 지속해서 노력하겠다" 강조했다.





조인경 기자



