본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

서초구, 옥외광고업무 평가 행안부 장관상

김민진기자

입력2026.01.18 09:45

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

실무협의체 구성…행정 역량 인정받아

서울 서초구(구청장 전성수)가 행정안전부 주관 ‘옥외광고업무 평가’에서 장관상을 받았다고 18일 밝혔다. 서울시 25개 자치구 가운데 유일한 성과다.

소상공인 광고료 감면혜택 광고. 서초구 제공.

소상공인 광고료 감면혜택 광고. 서초구 제공.

AD
원본보기 아이콘

행안부는 지난해 말 전국 지방자치단체를 대상으로 불법광고물 정비, 광고 문화 조성, 현수막 재활용 등을 종합 평가해 서초구를 선정했다.


서초구는 전국 최초로 광고물 정비를 위한 구청·법원·검찰·경찰 간 실무협의체를 구성해 관계기관 공동 대응 체계를 갖춘 점에서 높은 평가를 받았다.

주요 성과로는 강남역 사거리와 대법원·대검찰청 주변 불법 현수막을 경찰과 합동 정비한 점이 꼽힌다. 전국 최초로 보행육교에 광고물 부착 방지시설을 설치하고, 불법현수기 반복 게시 구간에 방지 시트를 부착했다.


소상공인에게 LED 전자게시대(1일 1000원)와 마을버스 승차대 광고판(1일 3000원)을 저렴하게 제공해 합법적 광고 이용을 유도했다. 수거된 폐현수막 35.5t을 전량 재활용하고, 지난해 12월 재활용 촉진 조례를 제정해 제도적 기반도 마련했다.


전성수 서초구청장은 "이번 수상은 불법광고물에 적극적으로 대응하고 예방 중심의 정책과 올바른 광고 문화 확립을 위해 지속적으로 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 공공성과 친환경 가치를 함께 실현하는 옥외광고 행정을 지속적으로 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까지 점령한 '진격의 K뷰티' "한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"영하 10도 한파에 세탁기 비명…'이 버튼' 3초만 누르세요"

"조상님, 이번 설은 60만원 상차림으로 모실게요"…불티나는 호텔 차례상

국민연금도 코인으로 달라는 러 국민들…코인열풍 빠진 이유

"날 기만했다"…머스크, 오픈AI·MS상대로 198조원 손배 청구

흑백요리사2' 임성근, 학폭 의혹에 "학교 안 다녔다"

이름·국적 가짜인 '유령 배' 3000척 이상…美·英이 잡는 이유

그린란드, 벌써부터 적정가 논란…트럼프 야욕에 가격 책정 시작됐다

새로운 이슈 보기