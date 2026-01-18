본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

춘천시, 소상공인 점포 개선에 최대 300만원 지원

이종구기자

입력2026.01.18 09:25

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소상공인 경영환경개선 사업…2월 2일부터 접수
간판·인테리어·스마트기기 도입 등 점포 환경 개선 지원
연 매출 3억원 이하 소상공인 업체 대상…방문 신청

강원도 춘천시(시장 육동한)는 지역 내 소상공인의 경영 여건 개선을 위해 '2026년 소상공인 경영환경개선 사업'을 추진한다.

춘천시청 전경.

춘천시청 전경.

AD
원본보기 아이콘

지원 대상은 신청일 기준 1년 이상 춘천시에 주소와 사업장을 두고 영업 중인 소상공인으로 2025년 연 매출 3억원 이하이면서 재산세 납부액이 30만원 이하인 업체다. 신청 기간은 내달 2일부터 20일까지로 각 읍면동 행정복지센터 방문 접수로 진행된다. 자세한 내용은 19일부터 게시되는 춘천시청 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.


신청 후 심의를 거쳐 선정된 소상공인에게는 업체당 최대 300만원의 보조금을 지원한다. 지원금은 △옥외간판 교체 △내부 인테리어 개선 △외부 시설 개선 △스마트기기 도입 등 점포 경영환경 개선에 활용할 수 있다.

춘천시 관계자는 "이번 사업이 지역 내 소상공인의 경영 부담을 덜고 점포 경쟁력을 높이는 데 도움이 되길 바란다"며 "공고 내용을 꼼꼼히 확인해 기한 내 많은 소상공인이 신청하길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까지 점령한 '진격의 K뷰티' "한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"영하 10도 한파에 세탁기 비명…'이 버튼' 3초만 누르세요"

"조상님, 이번 설은 60만원 상차림으로 모실게요"…불티나는 호텔 차례상

국민연금도 코인으로 달라는 러 국민들…코인열풍 빠진 이유

"날 기만했다"…머스크, 오픈AI·MS상대로 198조원 손배 청구

흑백요리사2' 임성근, 학폭 의혹에 "학교 안 다녔다"

이름·국적 가짜인 '유령 배' 3000척 이상…美·英이 잡는 이유

그린란드, 벌써부터 적정가 논란…트럼프 야욕에 가격 책정 시작됐다

새로운 이슈 보기