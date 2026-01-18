춘천시, 소상공인 점포 개선에 최대 300만원 지원

소상공인 경영환경개선 사업…2월 2일부터 접수

간판·인테리어·스마트기기 도입 등 점포 환경 개선 지원

연 매출 3억원 이하 소상공인 업체 대상…방문 신청

강원도 춘천시(시장 육동한)는 지역 내 소상공인의 경영 여건 개선을 위해 '2026년 소상공인 경영환경개선 사업'을 추진한다.

지원 대상은 신청일 기준 1년 이상 춘천시에 주소와 사업장을 두고 영업 중인 소상공인으로 2025년 연 매출 3억원 이하이면서 재산세 납부액이 30만원 이하인 업체다. 신청 기간은 내달 2일부터 20일까지로 각 읍면동 행정복지센터 방문 접수로 진행된다. 자세한 내용은 19일부터 게시되는 춘천시청 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.

신청 후 심의를 거쳐 선정된 소상공인에게는 업체당 최대 300만원의 보조금을 지원한다. 지원금은 △옥외간판 교체 △내부 인테리어 개선 △외부 시설 개선 △스마트기기 도입 등 점포 경영환경 개선에 활용할 수 있다.

춘천시 관계자는 "이번 사업이 지역 내 소상공인의 경영 부담을 덜고 점포 경쟁력을 높이는 데 도움이 되길 바란다"며 "공고 내용을 꼼꼼히 확인해 기한 내 많은 소상공인이 신청하길 바란다"고 말했다.





