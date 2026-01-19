본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

의사국시 실기 불합격 후 채점기준 공개 요구했지만…법원 “시험 존립 위협”

염다연기자

입력2026.01.19 07:00

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"공정성 훼손 우려"

의사 국가시험 실기시험에서 불합격한 응시자가 채점 기준 공개를 요구했지만, 법원은 "공개할 경우 실기시험의 공정성과 존립 자체가 위협받을 수 있다"며 받아들이지 않았다.

의사국시 실기 불합격 후 채점기준 공개 요구했지만…법원 “시험 존립 위협”
AD
원본보기 아이콘

19일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정8부(부장판사 양순주)는 최근 의사 국가시험 실기시험에 불합격한 A씨가 한국보건의료인국가시험원(국시원)을 상대로 낸 정보공개 거부처분 취소 소송에서 원고 패소로 판결했다.


A씨는 의사 국가시험 실기시험에서 총점 717.897점을 받아 합격선(718점)에 0.103점 미달해 불합격했다. 통과 문제 수 역시 합격 기준인 6개에 못 미친 5개였다. 이에 A씨는 자신이 통과하지 못한 문제들에 대해 채점 요소, 채점척도 단계별 점수, 수행 특성, 합격·불합격 기준 점수 등의 공개를 국시원에 요청했다.

그러나 국시원은 해당 정보가 공개될 경우 시험 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다며 정보공개법상 비공개 대상에 해당한다고 판단했다. A씨는 "시험이 이미 종료됐고, 부분 공개도 가능한데 전부 비공개한 것은 위법하다"며 소송을 제기했다.


법원은 국시원의 손을 들어줬다. 재판부는 "의사 국가시험 실기시험은 문제은행 방식으로 운영되고, 세분화된 채점항목에 따라 평가가 이뤄진다"며 "채점항목의 내용과 구성이 공개될 경우 응시자들이 공개된 기준에 맞춰 시험을 준비하게 돼 온전한 능력 평가가 어려워질 수 있다"고 밝혔다.


이어 "채점항목은 시험 특성상 일정 부분 주관성을 가질 수밖에 없는데, 이를 공개할 경우 정합성을 둘러싼 다툼이 빈번해져 평가 업무 수행 자체에 막대한 지장을 초래할 수 있고, 궁극적으로 실기시험의 존립이 위태로워질 가능성도 있다"며 국시원의 정보공개 거부는 적법하다고 결론 내렸다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는 홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

"임신 중 타이레놀, 자폐와 무관"…트럼프 주장 반박

'1년에 530번' 너무 많다 했더니 결국 터졌다…마라톤 대회에 칼 빼든 서울시

"연말정산 홈택스만 믿지 마세요"…전문가가 짚은 절세 포인트

'이것' 남용했더니 자다가 소변까지…영국서 보내는 경고

"싯가로 팔린다"…두쫀쿠 열풍으로 본 디저트 경제학

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기