[날씨]일요일 중부 구름 많고 강원 비·눈

세종=강나훔기자

입력2026.01.17 20:06

미세먼지 서울·경기남부 '나쁨'
동해안 건조 지속

일요일인 18일 중부지방은 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 밤부터는 강원 북부 동해안과 북부 산지에 비나 눈이 내릴 것으로 보인다.


동해안을 중심으로 매우 건조한 날씨가 이어져 화재 예방에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 -7∼5도, 낮 최고기온은 4∼15도로 예보됐다.


미세먼지 농도는 서울과 경기 남부가 '나쁨', 그 밖의 권역은 '좋음'∼'보통' 수준이 예상된다. 부산·경남·제주권은 새벽에, 세종·충북·대구·경북은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준이 나타날 수 있다.


바다 물결은 동해 앞바다 0.5∼2.0m, 서해·남해 앞바다 0.5∼1.0m로 일겠고, 먼바다 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해·남해 0.5∼2.0m로 전망된다.




강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

