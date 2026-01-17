본문 바로가기
국제
前나토총장 "트럼프, 그린란드로 우크라 전쟁 관심 분산"

세종=강나훔기자

입력2026.01.17 19:54

유럽, 덴마크 편으로 기울어
미군기지 카드 거론도

前나토총장 "트럼프, 그린란드로 우크라 전쟁 관심 분산"
덴마크 자치령 그린란드를 병합하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언이 우크라이나 전쟁 종전 협상 교착과 연관돼 있다는 주장이 제기됐다.


아네르스 포 라스무센 전 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 17일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 "트럼프 대통령이 러시아의 우크라이나 침공이라는 실제 위협에서 관심을 다른 곳으로 돌리고 있다"며 "그린란드를 이용해 유럽의 시선을 분산시키고 있다"고 말했다.

그는 "푸틴 러시아 대통령을 어떻게 협상 테이블로 끌어낼지에 초점을 맞추는 대신 유럽에도 미국에도 위협이 되지 않는, 미국의 우호적 동맹 그린란드에 세계의 관심이 쏠리는 게 걱정된다"며 "러시아는 그린란드가 나토를 침몰시키는 빙산이 되길 바랄 것"이라고 말했다.


유럽에서는 트럼프 대통령의 위협에 대응해 덴마크 편에 서는 움직임이 감지되며, 일부에서는 유럽 주둔 미군 지원을 중단하거나 기지 통제권 회수까지 거론되고 있다고 폴리티코 유럽판이 전했다. 벤 호지스 전 미군 사령관은 유럽 기지 상실은 미군에 "재앙적"이라고 경고했다.


옌스 스톨텐베르그 전 나토 사무총장도 독일 슈피겔 인터뷰에서 "미국의 그린란드 통제권 발언을 심각하게 받아들여야 한다"며 "미국이 나토에 남을 것이라고 단언하기 어렵다"고 말했다.

현 사무총장인 마르크 뤼터는 공개 논평을 피하고 있으며, 유럽의회에서도 해당 사안에 대해 "사무총장은 동맹 내부 논의를 언급하지 않는다"고 말했다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

