인도, 주민 22명 숨지게 한 '살인 코끼리' 추적

수컷 한 마리 1일부터 습격 시작

여러 마을 돌며 주민 잇따라 공격

인도에서 수컷 야생 코끼리 1마리가 여러 마을을 돌며 최소 22명을 숨지게 해 당국이 코끼리를 추적 중이다.

17일(현지시간) 현지 매체 '더 힌두'와 영국 BBC·가디언 등에 따르면 이달 초 수컷 코끼리 1마리가 인도 동부 자르칸드주의 웨스트 싱붐 지역 일대에서 주민들을 잇달아 공격했다. 이 코끼리는 상아가 1개만 있는 것이 특징으로, 비교적 젊은 것으로 추정된다. 이 코끼리는 지난 1일 35세 남성을 밟아 숨지게 한 것을 시작으로 이 지역 삼림 지대의 여러 마을을 돌아다니면서 사람들을 공격했다. 지금까지 나온 희생자는 총 22명이다.

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

이 코끼리는 주로 작은 마을에서 밤에 벼 도둑질을 막기 위해 논이나 헛간에서 경계를 서던 주민들을 덮친 것으로 알려졌다. 당국은 이 코끼리가 공격성이 심해지는 발정기에 무리에서 떨어져 나와 극도로 난폭해진 것으로 보고 있다. 현지 산림 관리 당국은 코끼리에 마취제 투약을 세 차례 시도했지만 모두 실패했다. 당국은 앞으로도 코끼리 수색 및 마취제 투약을 계속 시도하겠다고 밝혔다.

자르칸드주 당국은 이 일대에 코끼리 비상 경계령을 내리고 주민들에게 야간에 외출하거나 숲에 들어가지 말라고 당부하는 동시에 인력 100여명을 투입해 대규모 수색 작전을 벌이고 있다. 하지만 문제의 코끼리가 하루에 약 30㎞를 숲속의 불규칙한 경로로 빠르게 이동하고 있어 추적은 쉽지 않다.

자르칸드주 산림청 관계자는 "이 지역에서 한 마리의 수컷 코끼리 때문에 이처럼 많은 사망자가 발생한 것은 처음"이라며 "최우선 과제는 코끼리를 포획해 다른 코끼리 무리에 합류시켜 안전하게 야생으로 돌려보내는 것"이라고 말했다.

한편 인도에서는 코끼리로 인한 인명 사고가 끊이지 않고 있다. 특히 삼림 벌채와 인간 활동 지역 확장으로 인해 코끼리 서식에 적합한 지역이 줄어들어 코끼리가 주거 지역을 침범하면서 잦은 충돌이 생긴다. 가디언은 지난 5년간 인도에서 코끼리로 인해 숨진 사람은 2800명이 넘는다고 전했다. 또 인도 환경부는 2020~2025년 사이 전국에서 야생 코끼리 약 80마리가 열차와 충돌해 사망했다고 밝혔다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



