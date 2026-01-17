본문 바로가기
사회
수원 '경기도담뜰' 눈밭 썰매장 17일 개장…2월28일까지 운영

이영규기자

입력2026.01.17 15:21

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 17일 겨울방학을 맞은 아이들이 도심에서 마음껏 겨울 놀이를 즐길 수 있도록 수원 광교 경기융합타운 내 경기도담뜰에 눈밭 놀이터를 조성, 개장했다.


김동연 경기도지사는 이날 인사말을 통해 "도담뜰을 개장한 뒤 청년의 날에는 청년을 위해서, 도민의 날에는 도민을 위해 행사를 했는데 오늘은 아이들과 가족들을 위해서 겨울왕국을 만들었다"며 "제일 먼저 신경 쓴 것은 안전이었고 시간 되시면 경기도서관에서 몸도 녹이고 책도 둘러보시고 좋은 시간 보내셨으면 한다"고 말했다.

이날 개장식은 K-POP 댄스팀인 '라스트릿크루'의 공연으로 시작됐다. 이어 김동연 지사와 꿈나무기자단, 도민들이 함께 눈 동산에 설치된 대형 박을 눈송이로 터뜨리며 개막을 알렸다.


김동연 경기도지사가 17일 경기도담뜰 겨울 눈밭 놀이터 개장식에 참석해 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

김동연 경기도지사가 17일 경기도담뜰 겨울 눈밭 놀이터 개장식에 참석해 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

개장식 후 김 지사는 참석자들과 함께 눈썰매, 얼음 썰매, 미니 바이킹, 체험 부스 등 주요 시설을 점검하며 도민들과 직접 소통했다.


'경기도담뜰 겨울 눈밭 놀이터'는 오는 2월28일까지 총 43일간 운영되고 도민 누구나 1000원으로 다양한 놀이 시설을 즐길 수 있다.

오전(10~13시)과 오후(14~17시) 두 차례 운영되며, 매주 월요일과 설날 당일(2월17일)은 휴장한다.

한편 경기도가 지난 13일 예매를 진행한 결과 17일 오전·오후 이용권 300매가 홍보 시작 2시간여 만에 매진되는 등 뜨거운 관심을 모았다. 입장권은 경기도 누리집(gg.go.kr)에서 겨울눈밭놀이터 배너를 누르면 네이버 예약페이지에서 예약할 수 있다. 현장 구매도 가능하다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
