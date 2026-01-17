조현 "한중일, 대결 아닌 대화…단절보다 연계 택해야"

서울도쿄포럼 기조연설서 협력 복원 강조

대만발 중·일 갈등 국면서 대화·소통 주문

조현 외교부 장관이 한중일 3국 간 현안 갈등에도 불구하고 대화 복원과 협력 모색의 필요성을 강조했다.

조 장관은 17일 서울 중구 웨스틴조선서울에서 열린 서울도쿄포럼 특별세션 기조연설에서 "세 나라는 분명한 차이를 갖고 있지만, 대결보다는 대화를, 단절보다는 연계를 추구해야 한다"고 말했다.

조 장관은 "한일 양국이 이사할 수 없는 이웃인 것처럼 중국도 마찬가지"라며 지리적·전략적 불가분성을 강조했다. 이는 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 개입'을 시사하며 중국과 일본 간 긴장이 고조된 상황에서 나온 발언으로, 한중일 협력 틀의 복원 필요성을 다시 제기한 것으로 풀이된다.

조 장관은 또 전후 일본이 평화헌법을 채택하며 과거와 다른 길을 선택했고, 자유·민주주의·법치주의를 국제사회에 호소하는 국가로 변모했다고 평가했다. 그는 이러한 변화가 과거 일본 정치권과 시민사회가 한국의 민주화 과정에 연대할 수 있었던 배경이라고 설명했다.

아울러 그는 한국의 지난해 계엄 극복 사례를 언급하며 "두 나라는 서로 다른 경험을 거쳤지만 위기의 순간에 사회를 교정할 수 있는 능력, 다시 말해 민주주의 유전자를 갖게 됐다"고 말했다.

조 장관은 "전후 전쟁을 하지 않겠다는 선택을 했던 일본의 경험과 작년에 민주주의를 되살리는 선택을 했던 한국의 경험은 서로 영향을 주어 더 견고하고 성숙한 관계를 만들 수 있다"고 덧붙였다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



