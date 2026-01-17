美법무부, '이민단속 방해 혐의' 미네소타 주지사 등 수사

3000명 단속 요원 배치에 ICE 총격 사건까지

연방 요원 대대적인 배치 공개적으로 비난

법무부, 주지사·시장 발언 문제 삼아 수사 나선 듯

미국 미네소타주에서 연방 정부의 이민 단속에 반발하는 격렬 시위가 계속되는 가운데 연방 법무부가 단속 방해를 공모한 혐의로 팀 월즈 주지사 등 주(州) 관계자들을 수사 중인 것으로 나타났다.

16일(현지시간) 미국 방송사 CBS에 따르면 이번 수사는 월즈 주지사와 제이콥 프레이 미니애폴리스 시장이 최근 몇 주간 미니애폴리스 지역에 배치된 수천 명의 이민세관단속국(ICE)과 국경순찰대 요원들에 대해 발언한 것과 연관이 깊은 것으로 전해진다. 현재 법무부의 수사는 2명 이상이 '폭력, 협박 또는 위협'을 통해 연방 공무원의 직무수행을 방해하기 위해 공모하는 것을 범죄로 규정하는 연방법 조항에 초점이 맞춰진 것으로 파악된다.

미네소타주에는 지난해 말부터 불법 이민자 단속과 연방 보조금에 대한 대규모 사기 혐의 수사를 이유로 3000여명의 국토안보부 소속 단속 요원이 배치된 상태다. 특히 지난 7일 이민세관단속국(ICE) 요원이 쏜 총에 미국인 여성이 숨지면서 연방 당국의 대규모 단속과 수사에 반발하는 시위가 격화하고 있다.

월즈 주지사와 프레이 시장은 이 사건 이후 연방 요원의 대대적인 배치를 공개적으로 비난해왔다. 연방 요원들이 공격적인 단속으로 오히려 혼란을 야기하고 공공안전을 훼손하고 있다는 것인데, 이러한 발언들이 법무부의 수사 타깃이 된 것으로 보인다.

법무부의 수사 소식이 알려지자 월즈 주지사는 이날 엑스에 관련 뉴스 링크와 함께 올린 글에서 "사법제도를 무기화해 반대파를 공격하는 건 권위주의적 전술"이라고 적었다.

이는 트럼프 대통령이 지난 2024년 대선에서 민주당 대선후보였던 카멀라 해리스 당시 부통령의 러닝메이트로 뛴 자신을 향해 '정적(政敵) 죽이기'를 시도하고 있다는 비판으로 풀이된다.

이에 대해 트럼프 대통령은 미네소타 당국이 시위 진압에 협조하지 않으면 '내란법'을 발동할 수 있다고 경고한 바 있다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나서는 "지금 당장은 그것(내란법)을 사용할 이유가 있다고 생각하지 않는다"면서도 "하지만 필요하다면 사용할 것이고, 그것 매우 강력하다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>