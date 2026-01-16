▲조동수씨 별세, 권기식(한중도시우호협회장)씨 빙부상 = 16일 오후, 대구 보훈병원 장례식장 103호, 발인 18일 오전 9시, 장지 대전 현충원.
서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]권기식(한중도시우호협회장)씨 빙부상
2026년 01월 16일(금)
▲조동수씨 별세, 권기식(한중도시우호협회장)씨 빙부상 = 16일 오후, 대구 보훈병원 장례식장 103호, 발인 18일 오전 9시, 장지 대전 현충원.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이
"13일간 집 밖 못 나가"…미용실이라 방심했다가 '염모제 알레르기' 피해
인천공항서 '50만원' 날리고 펑펑 운 외국인…"올때는 괜찮았어요"
"더워서 외투 벗었다" 이상하다 했더니 결국…역대 최고기온 '경신'
실수가 만든 대박…하루 매출 400개서 '수만 개' 뛴 '우는 말' 中서 인기
"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'
반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원
'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여