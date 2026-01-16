순천대 학생들 대학통합 투표 찬성…김영록 지사 "대승적 결단"

"통합대 출범·국립의과대학 설립 논의 진전"

김영록 전라남도지사는 16일 국립순천대의 대학 통합 투표가 찬성으로 결정된 것과 관련 "전남의 미래를 위한 대승적인 결단"이라며 환영의 뜻을 밝혔다.

이날 순천대 학생을 대상으로 실시된 국립목포대와의 대학통합 찬반 재투표는 총 3,127명이 참여해 찬성 50.3%(1,574명), 반대 49.7%(1,553명)로 찬성이 결정됐다. 지난달 목포대에 이어 순천대까지 통합에 뜻을 모으면서 양 대학 통합 절차가 더욱 탄력을 받을 전망이다.

김 지사는 이날 환영문을 통해 "대학통합이라는 중차대한 선택 앞에서 지역의 미래를 위해 대승적 결단을 내려준 양 대학 구성원께 감사드린다"며 "성찰과 숙의를 거듭하며 이뤄진 이번 결정은 집단지성의 힘이 응축된 값진 결실"이라고 평가했다.

이어 "이번 찬성 결정으로 통합대학교 출범과 국립의과대학 설립을 위한 논의를 진전시킬 중요한 계기가 마련됐다"고 강조했다.

또 최근 이재명 대통령이 광주·전남 행정통합과는 별개로 전남 의과대학 신설은 계획대로 추진하겠다고 한 약속을 언급하며, "통합대학교를 기반으로 국립의과대학이 신설되고 동·서부권에 각각 대학병원이 들어서면, 지역 간 의료 격차가 해소되고 도민 누구나 안심하고 살 공공의료 체계를 갖추게 될 것"이라고 설명했다.

이와함께 "통합대학교는 전국 최초의 글로컬 대학 간 통합모델로서 학령인구 감소와 지방소멸 위기에 대응하는 새로운 길을 열 것"이라며 "다가올 광주·전남 행정통합 시대를 이끌 초일류 거점국립대학으로 당당히 도약하리라 확신한다"고 밝혔다.

김 지사는 "온 도민의 염원이자 지역 발전의 핵심 동력이 될 통합대학교와 국립의과대학의 성공적 출범을 위해 혼신의 노력을 다하겠다"며 도민의 변함없는 성원을 당부했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>