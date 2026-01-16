리드볼트 쿼디 여행용캐리어, CJ온스타일 런칭방송서 캐리어 카테고리 1위

CJ온스타일을 통해 6일 런칭 후 첫 라이브방송을 진행한 여행용캐리어 전문브랜드 리드볼트(LEADVAULT)가 캐리어 카테고리에서 1위를 달성하는 성과를 이뤘다.

금번 CJ온스타일 라이브방송에서 선보여진 제품은 리드볼트의 스테디셀러 쿼디(QUADY)로, 방송시작 60분 만에 주문매출 11억 원을 기록하면서 CJ온스타일 캐리어 카테고리에서 1위를 차지해 첫 라이브방송부터 이례적인 성과를 거두며 브랜드 경쟁력을 입증했다.

'금고를 이끌다'라는 의미를 담고 있는 리드볼트는 코로나19 이후 등장한 신흥 브랜드 가운데서 눈에 띄는 빠른 성장세를 보이고 있는 브랜드로, '금고형 캐리어'라는 개념을 업계 최초로 만들어낸 것으로 잘 알려져 있다. 이는 단순한 이동 수단을 넘어 여행 중 소지품을 안전하게 보호하는 캐리어라는 차별화된 방향성을 보여주는 요소다.

라이브방송을 통해 올해 여행용캐리어를 장만하고자 하는 수요에 부응한 쿼디는 불필요한 장식은 배제하고 절제된 디자인으로 미니멀리즘의 본질을 보여주도록 기획된 제품이다. 충격에 강한 내구성과 견고한 설계로 외부 충격에도 쉽게 변형되지 않아 견고한 여행용캐리어의 본질을 보여준다.

실제로 독일 바이엘사의 최고급 Makrolon 폴리카보네이트 소재를 사용해 강화유리보다 150배 강한 내충격성과 항공기 등급의 복원력을 갖췄다. 영하 40도에서 영상 120도까지 극한의 온도에서도 형태 변형이 없다. 10년 품질보증 A/S도 적용되고 있다.

칼이나 외부 충격에 손상될 수 있는 지퍼형이 아닌 알루미늄 프레임으로 만들어졌으며 무소음 바퀴, TSA 잠금장치, 알루미늄 프레임 등의 적용 또한 여행 시 꼭 필요한 실용적인 기능들로 평가 받고 있다. 여기에 가벼운 알루미늄 프레임 핸들, 분리형 메쉬와 방수 2종 포켓, 사용 후 자동으로 천천히 내려오는 반자동 손잡이 등 다양한 편의성 기능도 적용됐다.

이러한 장점들이 효과적으로 어필되어 금번 CJ온스타일 라이브방송이 런칭 방송임에도 불구하고 카테고리 1위를 차지한 것으로 분석된다.

리드볼트 관계자는 "쿼디는 리드볼트가 가진 경쟁력을 바탕으로 실용성을 중심에 둔 설계와 함께 과하지 않은 디자인으로 일상 여행부터 장거리 이동까지 폭넓게 활용할 수 있는 캐리어로써 이번 성과를 발판으로 올해 목표 매출을 500억 원으로 설정하고 국내 캐리어 시장에서 메이저 브랜드로 도약하겠다"고 전했다.





