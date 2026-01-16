본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 서구, 영무건설과 함께 '빵으로 전하는' 동행

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.16 18:55

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사회복지시설 3개소…빵 전달

광주광역시 서구는 16일 ㈜영무건설과 관내 사회복지시설을 대상으로 '사랑의 빵' 나눔 전달식을 가졌다. 광주 서구청 제공

광주광역시 서구는 16일 ㈜영무건설과 관내 사회복지시설을 대상으로 '사랑의 빵' 나눔 전달식을 가졌다. 광주 서구청 제공

AD
원본보기 아이콘

광주광역시 서구는 16일 ㈜영무건설과 함께 관내 사회복지시설을 대상으로 '사랑의 빵' 나눔 전달식을 개최했다고 밝혔다.


이날 전달식에는 김이강 서구청장과 박재홍 ㈜영무건설 회장을 비롯해 임직원 등 10여 명이 참석해 지역사회 나눔의 의미를 더했다.

㈜영무건설은 올해 서구 내 사회복지시설 3개소에 매주 20만원 상당의 빵을 정기적으로 후원할 계획이며 총 후원 규모는 약 2,566만원에 달한다. 전달된 빵은 시설 이용자들의 간식 제공과 일생생활 지원에 활용될 예정이다.


박재홍 ㈜영무건설 회장은 "지역사회와 함께 성장해 온 기업으로서 도움이 필요한 이웃들에게 작은 정성을 꾸준히 전하고 싶었다"며 "앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 통해 따뜻한 나눔 문화를 확산해가겠다"고 말했다.


김이강 서구청장은 "정기적인 후원을 통해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 ㈜영무건설에 깊이 감사드린다"며 "민관이 함께하는 이러한 나눔이 지역 복지안전망을 더욱 촘촘하고 단단하게 만드는 큰 힘이 될 것이다"고 전했다.

한편 ㈜영무건설은 '영무예다음' 브랜드로 주거 공간을 공급해 온 건설사로 2005년부터 돌봄 이웃을 위한 사랑의 집수리, 현물 기탁 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 꾸준히 실천하고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

"한끼에 3천원"…당근에 등장한 식권

"톡톡 털기만 하면 끝"…다이소 가면 무조건 사야돼

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

올해 공공기관 투자 70조원 역대 최고…"필수 서비스 적기 공급"

새로운 이슈 보기