무인기 군경TF, 민간인 용의자 1명 소환 조사

북한의 한국 무인기 침투 주장에 대한 진상을 규명하는 '군경합동조사 TF'가 민간인 용의자 1명을 불러 소환 조사하고 있다.

경찰청 국가수사본부는 16일 언론 공지를 통해 "민간인 용의자 1명에 대해 출석을 요구해 관련 사안에 대해 조사를 진행하고 있다"고 밝혔다. 다만 용의자의 구체적인 신원, 조사 장소 등에 대해서는 공개할 수 없다는 입장이다.

앞서 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 성명에서 작년 9월과 지난 4일 일 성명에서 작년 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했다. 이에 이재명 대통령은 "사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄"라며 합동수사팀을 주체로 한 수사를 지시했다.





