본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

무인기 군경합동조사TF, 민간인 용의자 1명 조사 중

임춘한기자

입력2026.01.16 17:49

수정2026.01.16 17:55

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군경합동조사 태스크포스(TF)는 16일 북한의 무인기 침투 주장과 관련해 민간인 용의자 1명에 대해 조사하고 있다고 밝혔다.


경찰청.

경찰청.

AD
원본보기 아이콘

경찰청은 국가수사본부는 이날 언론공지를 통해 "합동조사TF에서는 민간인 용의자 1명을 출석요구해 관련 사안에 대해 조사를 진행하고 있다"고 말했다.

합동조사TF는지난 12일 안보수사국장을 팀장으로 경찰 20여명, 군 10여명 등 총 30여명 규모로 구성됐다.


앞서 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 성명에서 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했고, 국방부는 우리 군이 해당 무인기를 보유하지 않고 있다며 민간 무인기일 가능성을 철저히 조사하겠다고 밝혔다.


이재명 대통령은 "(민간 무인기의 침투가) 사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄"라며 군경 합동수사팀의 신속하고 엄정한 수사를 지시했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

서울에서 '월세 100만원'은 이제 흔한 일

"한끼에 3천원"…당근에 등장한 식권

"톡톡 털기만 하면 끝"…다이소 가면 무조건 사야돼

반려견 배설물 안 치우고 가?…DNA 추적해 벌금 37만원

'1인당 1.4억' SK하이닉스, 올해도 성과급에 '자사주 매입 옵션' 부여

올해 공공기관 투자 70조원 역대 최고…"필수 서비스 적기 공급"

새로운 이슈 보기