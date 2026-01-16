본문 바로가기
광주·전남 행정통합 범시도민 협의회 출범…공론화 시동

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.16 17:47

특별법 제정 앞두고 민간 협력 본격화

광주·전남 행정통합을 논의할 민간협력기구가 공식 출범했다. 광주와 전남 지역 각계 인사 500명이 참여해 시·도민 공감대 형성과 공론화를 주도하겠다는 취지다.


광주광역시와 전라남도는 16일 오후 광주 김대중컨벤션센터에서 '광주·전남 행정통합 추진 범 시·도민 협의회' 발대식을 열었다. 발대식에는 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 시·도교육감, 시·도의회 의원, 협의회 위원 등 500여명이 참석했다.

16일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 추진 범시도민 협의회’ 발대식에서 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 협의회 공동대표 등이 출범 퍼포먼스를 하고 있다. 광주시 제공

16일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 추진 범시도민 협의회’ 발대식에서 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 협의회 공동대표 등이 출범 퍼포먼스를 하고 있다. 광주시 제공

이날 행사는 공동대표 10명 위촉을 시작으로 행정통합 추진 경과 보고, 특별법안 설명, 범시도민 결의문 채택 순으로 진행됐다. 협의회 공동대표는 광주와 전남에서 각 5명씩 선출됐으며, 시민사회·경제계·노동계·청년·여성·농업 분야 대표들이 참여했다.

협의회는 광주시와 전남도, 시·도교육청, 시·도의회, 시민사회단체, 경제·산업계, 학계, 노동계, 청년·여성·원로 대표 등 지역 각계 인사 500명으로 구성됐다. 행정통합을 둘러싼 공론화와 사회적 합의를 이끄는 민간 소통 창구 역할을 맡는다.


참석자들은 결의문을 통해 ▲광주·전남 상생 발전과 국가균형발전을 위한 행정통합 추진 ▲시도민 공감과 참여에 기반한 민주적 논의 과정 존중 ▲행정통합 특별법 제정을 위한 공동 대응 ▲지역 갈등을 넘어 미래세대를 위한 지속 가능한 통합 실현을 약속했다.


광주와 전남은 협의회 출범을 계기로 시도민 의견 수렴을 확대하고, 행정통합 공론화를 단계적으로 이어갈 계획이다. 행정통합의 제도적 근거가 될 특별법은 이달 말 발의해 2월 국회 통과를 목표로 추진되고 있다.

강기정 광주시장은 "행정통합 추진 범시도민협의회 출범은 두 지역이 경계를 넘어 상생과 도약을 선택했다는 선언"이라며 "협의회를 중심으로 충분한 공론화와 합의를 거쳐 국가균형발전과 지역 경쟁력을 높이는 방향으로 통합을 추진하겠다"고 말했다.


김영록 전남지사는 "이번 발대식은 광주와 전남이 행정통합을 향해 함께 나아가겠다는 뜻을 시도민과 공식적으로 확인한 자리"라며 "절차적 정당성을 지키면서 시도민과 끝까지 소통해 통합 논의를 이어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
