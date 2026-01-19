대규모 기술 이전 소식에 초 강세… 다음주 신고가 전망 이 종목은

새해 급등장 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

한화갤러리아 한화갤러리아 452260 | 코스피 증권정보 현재가 2,035 전일대비 200 등락률 -8.95% 거래량 10,550,205 전일가 2,235 2026.01.19 09:11 기준 관련기사 한화 3남 김동선…홀로서기 시험대[특징주]한화그룹주, 인적분할에 줄줄이 신고가불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어 전 종목 시세 보기 close , 우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 5,360 전일대비 635 등락률 +13.44% 거래량 10,556,130 전일가 4,725 2026.01.19 09:11 기준 관련기사 껍데기는 10만원 알맹이는 1000만원?…한미반도체, 환산주가가 뭐길래LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입국내 증시 기대감에 제대로 올라타라면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로! 전 종목 시세 보기 close , 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 14,820 전일대비 2,010 등락률 +15.69% 거래량 12,526,276 전일가 12,810 2026.01.19 09:11 기준 관련기사 종목은 좋은데 투자금이 아쉽네...4배 투자금을 연 4%대 금리로?같은 종목인데 다른 수익? 비결은 연 4%대 금리의 4배 주식자금!같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 146,900 전일대비 2,000 등락률 -1.34% 거래량 4,873,686 전일가 148,900 2026.01.19 09:11 기준 관련기사 홍라희, 삼성전자 1500만주 판다…2조원 현금화 이유는코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"자동차와 부품주에 번지는 온기...지금 들어가도 될까? 전 종목 시세 보기 close , 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 4,555 전일대비 55 등락률 +1.22% 거래량 4,553,910 전일가 4,500 2026.01.19 09:11 기준 관련기사 "위험하고 돈 안 된다" 가덕도신공항 입찰, 10대 건설사 중 대우만 남은 이유대우건설, 2개월 영업정지 피해…법원, 집행정지 인용조명 공들인 아파트 커뮤니티…디자인 기준 세운 대우건설 전 종목 시세 보기 close

