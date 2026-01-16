HD현대오일뱅크, 한국세라믹기술원에 AI 연산용 '액침냉각유' 공급

AI 가상공학 플랫폼 연산 인프라 고도화

서버 발열 문제 겨냥한 냉각유 실증 확대

데이터센터 인프라 사업 테스트베드 확보

HD현대오일뱅크가 인공지능(AI) 연산 인프라 핵심 요소로 꼽히는 '액침 냉각' 분야에서 실증 협력을 확대하고 있다. 정유·윤활유 사업을 기반으로, AI 서버와 데이터센터를 겨냥한 냉각 소재 시장 진입에 속도를 내는 모습이다.

16일 업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 최근 한국세라믹기술원에 액침냉각액 '엑스 티어 이-쿨링 플루이드(XTeer E-Cooling Fluid)'를 공급하고 실증을 진행 중이다. 이번 실증은 액침냉각 시스템 운영업체 데이터빈과 함께 진행된다. HD현대오일뱅크가 공급한 액침냉각유는 서버와 그래픽카드(GPU) 등 전자 부품을 비전도성 액체에 직접 담가 열을 관리하는 데 쓰인다. 기존 공랭식 냉각 대비 냉각 효율이 높고, 전력 사용량을 줄일 수 있다는 점에서 AI 연산 환경의 병목으로 꼽혀온 '발열 문제'를 완화할 수 있다는 평가를 받는다.

HD현대오일뱅크 직원들이 최근 한국세라믹기술원과 실증 중인 '엑스 티어 이-쿨링 플루이드(XTeer E-Cooling Fluid)'를 관찰하고 있다. HD현대오일뱅크

이번 협력은 한국세라믹기술원 AI 융합연구단이 추진 중인 '가상공학 플랫폼 구축사업'의 연산 인프라를 고도화하기 위해 추진됐다. 소재 개발이 데이터와 가상기술 중심으로 전환되면서 대규모 시뮬레이션과 AI 모델 개발에 쓰이는 고성능 연산 장비 운용이 필수 요소로 떠올랐다.

한국세라믹기술원은 이번 액침냉각 시스템 도입을 통해 서버 냉각에 필요한 전력을 절감하고 고부하 연산 환경에서도 안정적인 가상공학 연구 여건을 확보했다. 단순한 온도 관리 차원을 넘어 소재 연구 전반의 디지털 전환(DX)을 뒷받침하는 지속 가능한 연구 인프라를 구축했다는 의미다.

이번 실증은 HD현대오일뱅크 입장에서도 전략적 의미가 크다. 액침냉각 기술이 아직 데이터센터 등 실제 현장 적용을 위한 안전성·호환성 검증 단계에 있는 만큼 공공 연구기관의 AI 연산 환경을 테스트베드로 확보하게 됐기 때문이다. 이를 통해 서버, 냉각 시스템, 냉각유 간 상호 호환성과 장기 안정성을 다각도로 검증할 수 있게 됐다.

정지수 한국세라믹기술원 박사는 "AI 기술 경쟁력은 알고리즘을 넘어 얼마나 효율적인 연산 환경을 구축하느냐에 달려 있다"며 "이번 실증은 가상공학 플랫폼의 연구 효율을 높이는 동시에 공공 부문에서 저탄소 AI 연구 환경을 정착시키는 계기가 될 것"이라고 말했다. HD현대오일뱅크 관계자는 "액침냉각은 AI 데이터센터 확산과 함께 빠른 성장이 기대되는 유망 신사업"이라며 "다양한 환경과 시스템에서 실증을 확대해 냉각유 제품의 안정성과 호환성을 지속해서 검증해 나갈 계획"이라고 언급했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



