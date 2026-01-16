'2차 종합특검법' 與 주도 국회 본회의 통과

'윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정 농단 행위의 진상 규명을 위한 특검법(2차 종합특검법)'이 16일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다.

국회는 이날 오후 본회의를 열고 재석 174명 가운데 찬성 172표, 반대 2표로 2차 종합특검법을 가결시켰다. 국민의힘 의원들은 표결에 불참했다.

전날 상정 직후 시작된 필리버스터(명사 의회 안에서 무제한 토론 등 합법적인 수단을 이용해 의사 진행을 고의로 저지하는 행위)는 더불어민주당 등 범여권 의원들의 종결 동의에 따라 24시간 만에 종료됐다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



